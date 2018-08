14 foknál is hidegebb lehet az éjszaka

2018. augusztus 11. 18:17

Szombaton a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett mindenütt több órára kisüt a nap – már csak néhol alakulhat ki zápor, esetleg zivatar.

Éjszaka csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék, majd vasárnap a sok napsütés mellett már csak kevés gomoly-, illetve fátyolfelhőre számíthatunk, és a déli tájakon is csupán kis eséllyel alakulhat ki zápor, esetleg zivatar. Szombaton az északnyugati, vasárnap az északi, északkeleti szél megélénkül, de zivatarok környezetében is lehetnek erős vagy viharos széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul, de néhol ennél hűvösebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 28 és 33 fok között valószínű.

hirado.hu - MTI