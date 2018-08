NB I - Továbbra is nyeretlen a Diósgyőr

2018. augusztus 11. 21:53

Az újonc MTK Budapest hazai pályán 1-0-ra legyőzte a Diósgyőrt a labdarúgó NB I negyedik fordulójának szombati játéknapján.

A fővárosi együttes sikerével négy kör után három győzelemmel áll, a DVTK viszont továbbra is nyeretlen, és mindössze egy pontot szerzett. A miskolci csapatnak ez volt sorozatban a 12. idegenbeli bajnokija, amelyen nem tudott nyerni, ráadásul egymás után hetedik vereségét szenvedte el otthonától távol.



OTP Bank Liga, 4. forduló:

MTK Budapest-Diósgyőri VTK 1-0 (0-0)



Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2178 néző, v.: Andó-Szabó

gólszerző: Ramos (56.)

sárga lap: Gengeliczki (30.), Kanta (84.), Torghelle (92.), illetve Eperjesi (6.), Vernes (90.)



MTK Budapest: Kicsak - Ikenne-King (Katona, 75.), Gengeliczki, Szelin, Pintér - Vass P. (Farkas II B., 67.), Bognár, Kanta - Vass Á., Ramos, Lencse (Torghelle, 72.)



Diósgyőri VTK: Antal - Eperjesi, Brkovic, Karan, Sesztakov - Tajti, Tóth Ba., Hasani (Forgács, 71.) - Bacsa, Joannidisz (Makrai, 67.), Vernes



Az első negyedórában Antal nagy védésen kívül semmi érdemleges nem történt, majd - bár aktívabb lett a vendégcsapat - Ramos ziccerénél ismét a diósgyőri kapus mutatott be bravúrt a 24. percben. A folytatásban is az MTK játszott kapura veszélyesebben, a játékrész hajrájában Brkovic révén volt a miskolci csapatnak is egy ígéretes lehetősége.

A fordulást követően ugyan Antal ismét bravúrral hárított Lencse 15 méteres lövésénél, az 56. percben Ramos öt méteres fejesénél már ő is tehetetlen volt. Három perccel később Lencse duplázhatta volna meg a hazai előnyt, ám a támadó öt és fél méterről csúnyán kapu fölé lőtte a ziccerét.

Az utolsó fél órában is a fővárosiak játszottak jobban, és bár újabb nagy helyzet nem alakult ki egyik kapu előtt sem, teljesen megérdemelten tartották otthon mindhárom bajnoki pontot.

MTI