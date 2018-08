NB I - Kisvárdán is hozta a Fradi a kötelezőt

2018. augusztus 11. 21:58

A Ferencváros a papírformát igazolva legyőzte a hazai pályán az első élvonalbeli mérkőzését játszó Kisvárdát a labdarúgó OTP Bank Liga negyedik fordulójának szombati játéknapján.

Ezzel az éllovas vendég fővárosiak továbbra is százszázalékosak, míg az újonc kisvárdaiak - akik mintegy hatvan percet emberhátrányban, ebből tízet kettővel kevesebben játszottak -, a mezőnyben egyedüliként még mindig nem szereztek pontot és gólt sem.

A hazaiakat a távozott Kondás Elemér vezetőedző korábbi segítői, Erős Gábor és Kocsis János készítették fel a találkozóra, de ezután - a korábbi bejelentésnek megfelelően - Dajka László veszi át az irányítást.



OTP Bank Liga, 4. forduló:

Kisvárda Master Good-Ferencváros 0-2 (0-0)



Kisvárda, 2850 néző, v.: Pintér

gólszerzők: Leandro (55.), Lanzafame (75., 11-esből)

piros lap: Sinder (33.), Beriosz (83.)

sárga lap: Sinder (33.), Gosztonyi (43.), Vári (77.), illetve Heister (73.), Lanzafame (82.)



Kisvárda Master Good: Felipe - Ene, Parcvanija, Beriosz, Vári (Anderson, 78.) - Lucas - Hej, Karaszjuk (Sassá, 64.), Mitosevic, Gosztonyi (Horváth Z., 71.) - Sinder



Ferencváros: Dibusz - Lovrencsics, Botka, Blazic, Heister - Gorriarán, Leandro (Rodríguez, 80.) - Varga R. (Böde, a szünetben), Bőle (Spirovski, 73.), Petrjak - Lanzafame



Telt ház, közel háromezer néző előtt kezdődött meg a kisvárdai stadionavató, melyet többek között pályaszentelés és a kezdőrúgásnál lánykérés előzött meg.

A Ferencváros fölényben futballozott az első félidőben, jóval többet kezdeményezett, mint ellenfele, komoly helyzeteket is kialakított, de ekkor még nem tudott előnybe kerülni.

A 27. percben úgy tűnt, hogy Felipét, a hazaiak kapusát le kell cserélni, miután egy kivetődésnél csapattársa, Ene térddel eltalálta a fejét. A csapatorvos jelezte, hogy váltani kellene, de a brazil hálóőr ragaszkodott hozzá, hogy a pályán maradjon. Szüksége is volt rá együttesének, a folytatásban is több nagy védést mutatott be.

Bő tíz perccel a félidő vége előtt emberhátrányba került a Kisvárda, mert Sinder miután sárga lapot érően fellökte Leandrót, a játékvezető arcába üvöltött úgy, hogy a homlokát hozzá is érintette, amiért Pintér kiállította őt. Ennek ellenére éppen az utolsó percekben jutott el többször is az FTC kapujához a Kisvárda.

A második félidő elejét megnyomta az FTC, sorra vezette támadásait, ennek eredményeként Leandro csúsztatásával hamarosan összejött a vezető gól. A létszámhátrányban lévő Kisvárda erejéből csak a rombolásra futotta, míg a később is aktívabb fővárosi csapat Lanzafame büntetőjével eldöntötte a három pont sorsát. A hajrára még tovább fogyatkozott a hazai együttes, Berioszt a 83. percben azonnal kiállította a játékvezető, amikor magasra emelt, nyújtott lábbal talppal a labdával együtt eltalálta Rodríguez fejét is.

MTI