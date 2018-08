Több száz „őrangyal” vigyázza a Sziget-lakók épségét

2018. augusztus 12. 12:43

A Sziget egészségügyi sátrait leggyakrabban allergiás tünetek, napszúrás, leégés vagy olyan kisebb balesetek kapcsán keresik fel a fiatalok, mint rándulások vagy ficamok. Azonban súlyosabb balesetekre is fel vannak készülve a szakemberek. A fesztivál vezető orvosa nyilatkozott a hirado.hu-nak.

Augusztus 8-a óta dübörög a Sziget fesztivál, amely az előrejelzések szerint az idén több látogatói rekordot is megdönt majd. A rendezvény helyszínén a nap minden szakaszában készenléti rendőrök, mentősök és orvoscsoportok dolgoznak azért, hogy a látogatók biztonságban érezhessék magukat.

Valics Dezső, a 26. Sziget fesztivál egyik orvosa egy beteggel beszélget a fesztivál orvosi bázisán az óbudai Hajógyári-szigeten 2018. augusztus 7-én. (Fotó: MTI/Mónus Márton)

Szeles Géza, a fesztivál vezető orvosa a hirado.hu megkeresésére elmondta, az Országos Mentőszolgálattal közösen egy 650 fős egészségügyi csoport tartózkodik a Szigeten. Ez a stáb az orvosok és a mentősök mellett pszichológusokat és szociális munkásokat is magába foglal.

Utóbbi segítők jelenlétére is nagy szükség van, mert meglepően sokan fordulnak családi és lelki problémáikkal az ügyeletet teljesítő szakorvosokhoz. A szabadabb és kötetlenebb légkör ugyancsak hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok merjenek beszélni mindarról, ami nyomasztja őket, de sokszor a hétköznapokban nincs arra lehetőség, hogy körültekintően foglalkozzanak vele.

„A Szigeten minden előfordul, ami az orvostudományban létezik!”

A vezető orvos elmondta, hogy az egészségügyi sátrakat leggyakrabban allergiás tünetek, napszúrás, leégés vagy olyan kisebb balesetek kapcsán keresik fel a fiatalok, mint rándulások vagy ficamok. Azonban súlyosabb balesetekre is fel vannak készülve a szakemberek: 12 ágyas fektető, detoxikáló és traumatológia is található a Szigeten. Sőt nagyobb vész esetén több esetkocsi vagy mentőhelikopter is az életmentők rendelkezésére áll. A sürgősségi betegellátás azonnal megtörténik, és – ha szükséges – a beteget legkésőbb egy órán belül kórházba tudják juttatni – tette hozzá Szeles Géza.

Zászlóparti a nagyszínpad előtt a 26. Sziget fesztivál negyedik napján az óbudai Hajógyári-szigeten 2018. augusztus 11-én. MTI Fotó: Sóki Tamás

Az orvostól azt is megtudtuk, hogy a kánikula ellenére a fesztivál eddigi napjai eddig átlagosan teltek, a korábbi évekhez viszonyítva nem emelkedett az orvosi ellátásra szorulók száma. A 12 órás ügyeletben 100-150 beteget látnak el a szolgálatot teljesítő egészségügyi szakemberek.

Kellő tudatossággal fesztelen lehet a fesztivál

A fesztiválozók esetében rendkívül fontos a megfelelő ruházat és cipő viselése. Bár manapság nagyon divatosak és kényelmesek a flip-flop papucsok és a megkötős szandálok, de mivel ezek nem tartják megfelelően a lábat, a terepen könnyedén kificamodhat a fiatalok bokája vagy térde. A Szigetre látogatóknak érdemesebb zárt cipőt húzniuk, ami lehet sportcipő, könnyed vászoncipő, de akár bakancs is.

Bár nappal a hőmérő higanyszála sokszor megközelíti a 35 Celsius-fokot is, de az éjszakák azért hűvösebbek, ezért nem árt, ha a kikapcsolódni vágyók egy pulóvert is magukhoz vesznek, amelybe gyorsan bele tudnak bújni, hogyha késő éjszaka vagy hajnalban lehűl a levegő.

Mivel fesztiválról van szó, ezért megkerülhetetlen az alkoholfogyasztás témaköre. A szakorvos is a mértékletességet javasolja a fiataloknak.

Alacsony alkoholtartalmú italok fogyasztása után nemcsak a hőség, hanem a szervezet egyensúlyi állapota miatt is érdemes minél több vizet inni. Az extrém meleg miatt ennek a mértéke jó, hogyha a másfél litert is meghaladja. A cukros üdítőket viszont sose számítsuk bele a napi folyadékbevitelbe, mivel nagyobb az élvezeti értékük, mint az élettani fontosságuk.

Lényeges továbbá, hogy a fizikai igénybevétel miatt legalább egyszer mindenképpen fogyasztani kell meleg ételt, de nem szabad megfeledkezni a reggeliről és a vacsoráról sem.

Szeles Géza kihangsúlyozta: elvétve akad olyan eset a fesztivál ideje alatt, hogy valakit azért visznek be hozzájuk, mert drogok hatása alatt áll. A szakember megjegyezte, hogy sokszor azok a fiatalok veszítik el a kontrollt, akik először vesznek részt nagyobb fesztiválon, és hajtja őket a kíváncsiság, és jól szeretnék érezni magukat.

Aki krónikus betegségben szenved vagy más ok miatt gyógyszert kell szednie, az a fesztivál hevében se feledkezzen el azok bevételéről. A párás, meleg környezetben fontos továbbá a gyógyszerek és gyógyhatású készítmények megfelelő tárolása is a szakértők szerint.

Különleges légkörrel bír a rendezvény

A vezető orvos szerint a Sziget a kezdetek óta egy sajátos atmoszférával rendelkezik. Évek óta azt tapasztalja, hogy ha valaki bajba kerül vagy rosszul lesz, többen is rögtön a segítségére sietnek. Bár a fesztivál arculata a több mint két évtized alatt alaposan megváltozott, ez az ösztönös és kölcsönös egymás felé fordulás és elfogadás a kezdetek óta jelen van ebben a pár napban a Hajógyári szigeten.

A szakember megjegyezte, több más hazai fesztiválon is teljesít szolgálatot, de ilyen mértékű segítségnyújtást sehol máshol nem tapasztalt. A Sziget tehát másfajta hozzáállást vált ki a fiatalokból.

