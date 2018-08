Egyelőre maradnak a veszélyes tusnádfürdői medvék

2018. augusztus 13. 02:39

Egyre inkább bonyolódik a székelyföldi medveügy. A román környezetvédelmi miniszter néhány nappal az után, hogy engedélyt adott két hímmedve kilövésére, és még több mint tíz anyamedve és bocs elkábítására, azzal fenyegetőzik, hogy megbüntetik a vadászokat, ha azok késlekednek. A helyi vadászoknak azonban se pénzük, se felszerelésük nincs a medvék elkábítására és elszállítására, és azt sem tudják, hova lehetne vinni az állatokat. Így egyelőre maradnak a veszélyes medvék.

Medvés felvételek tucatja készült mostanság Tusnádfürdőn és környékkén. A Szent Anna-tóban lubickoló medve látványa igazi turisztikai attrakció lett. A helyieket viszont már évek óta rettegésben tartják a nagyvadak.

Eleinte kukákat rámoltak ki, mostanság már a házakba is bemennek. Nemrégiben Böjte Csaba alapítványának tusnádfürdői gyermekotthonába tört be egy medve az éjszaka közepén. A hatalmas riadalmon és felforduláson kívül más nem történt, de nem mindenki volt ilyen szerencsés. Egy huszonhét éves fiatalembert súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba múlt héten.

Július közepe óta már négy embert sebesített meg medve Tusnádfürdőn. A tarthatatlan helyzetet ezúttal nemcsak jelentették a környezetvédelmi minisztériumnak, hanem terepszemlére is hívták a miniszter asszonyt.

Gratiela Gavrilescu környezetvédelmi miniszter szombaton a Szent Anna-tóhoz és Tusnádfürdőre is ellátogatott. Majd a korábban már kijelölt két hím medve kilövésére szólította fel a vadásztársaságokat és arra, hogy több anyamedvét és bocsaikat kábítsák el és szállítsák el. Mivel a társaságoknak erre nincsenek forrásaik, ezért egy törvénymódosítást is kezdeményezett, hogy az önkormányzatok segíthessenek.

A csendőrök állandó járőrszolgálatot tartanak. Az úgynevezett medvebiztos kukákat is jobban figyelik, hogy ne maradjon mellettük élelem, ami vonzó lehet a medvék számára. Ezek mellett a Hargita Megyei Tanács is igyekszik segíteni.

A tusnádfürdői medvecsaládok elköltöztetése kedvező anyagi feltételek mellett is több hetet vehet igénybe. Először ugyanis be kell etetni a vadakat, hogy ketrecbe csalogathassák őket. Ráadásul az is gond, hogy még olyan vadásztársulatot sem találtak, amely befogadná területére ezeket a medvéket.

hirado.hu - M1