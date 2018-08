Afrikai önkéntens: Migránsok haza!

2018. augusztus 13. 11:13

A tömeges bevándorlás veszélyt jelent Európára, így Németországra is, a migránsokkal együtt ugyanis különböző terrorszervezetek képviselői is bejutnak az országba – erről beszélt az M1-nek egy afrikai származású, Németországban élő aktivista. Serge Menga szerint vissza kellene térni a hit, a szeretet és a család hármas értékrendjéhez, és ezzel lehetne megmenteni a kontinenst.

Serge Menga Kongóból származik, gyerekként érkezett Európába az édesapjával és mostohaanyjával. Az M1 által készített interjúban elmondta: édesapja a Mobutu-rezsim elől akart elmenekülni, ezért jöttek Európába. Több európai országban is eltöltöttek egy kis időt, mint Franciaország, Belgium, azonban végül Németországban telepedtek le.

Az M1-nek elmondta: Svájcban, Franciaországban vagy Belgiumban akkoriban nem kaptak letelepedési engedélyt, ezért mindig tovább kellett állniuk egy másik országba, hogy valahol végleg lehorgonyozhassanak – fogalmazott. Hozzátette: sikerült beilleszkedniük a német társadalomba.

Rasszizmus mindenhol van

Elmondása szerint édesapja mindig azt mondta neki: „Serge, ha megérkezünk, az lesz az első, hogy megtanuljuk a nyelvet és elvegyülünk a tömegben, hogy el tudd végezni az iskolát”. Ma már büszkén mesélte, talán ennek köszönheti, hogy több európai nyelvet is beszél.

A politikai aktivista szerint a rasszizmus a világon mindenhol jelen van. Németországban őt is bántották származása és bőrszíne miatt. Véleménye szerint azonban a feketék is lehetnek rasszisták, közöttük is vannak, akik nem bírják a fehér bőrszínű embereket. Serge azonban azt vallja, azért van Németországban, hogy megpróbáljon mindenkivel szót érteni, hogy orvosolják a múlt hibáit, és hogy minél jobban közeledjenek egymáshoz. Hozzátette: bármennyire is rossz a helyzet, soha nem szabad általánosítani, végül is mindannyian emberek vagyunk, és gyakran követünk el hibát – fogalmazott.

Németország a második otthonom – jelentette ki a férfi, majd hozzáfűzte, mindent Európának és Németországnak köszönhet, ezért is lett aktivista, hogy tegyen az országért.

Fellép a tömeges bevándorlás ellen

Elmondása szerint azért választotta ezt az utat, mert bár tudja, hogy a világban sok az igazságtalanság, missziót szeretett volna vállalni. Elmondta: 2015-ben mélyen megrázta a kölni Dóm téren történt eset. Kötelességének érezte, hogy német állampolgárként kiálljon Németországért, német honfitársai nevében is. „Ha a migránsok csoportosan zaklatnak és bántalmaznak nőket, veszélyeztetik az együttélést” – fogalmazott. Serge vallásos, hisz Istenben, ezért is vállalta ezt a missziót.

Serge Menga kijelentette: határozottan fellép a tömeges bevándorlás ellen. Véleménye szerint a tömeges bevándorlás és annak kiváltó okai ellen sokkal hatásosabban fel lehetne lépni, ha nem létezne az Európai Unió által gerjesztett, NGO-kat támogató lobbi. Az aktivista az M1-nek elmondta: tanulmányozta Szíria gazdaságát, és ha összehasonlítjuk azt, mennyi költött Németország egy év alatt a migránsokra, abból az összegből több éven át elláthatták volna élelmiszerrel egész Szíria lakosságát.

Hozzátette: a politikusokkal meg kellene értetni, hogy nem megoldás az, ha az emberek elhagyják hazájuk. Jobban tennék, ha otthon maradnának saját országukban, ahová tartoznak, és azt próbálnák meg felépíteni.

Céllal érkeznek a terrorszervezetek követői

Az aktivista kifejtette: Németországban körülbelül négymillió muszlim él, a többi 79 millió ember más vallású. A számokat tekintve Serge nem tart az ország iszlamizálódásától, azonban hozzátette: ha megfigyeljük, hogy milyen gyorsan növekszik az iszlám követőinek száma, akkor láthatjuk, ők családokban élnek, a szó klasszikus értelmében. Véleménye szerint az európai országokban már sokan alábecsülik a családi összetartás értékét, azonban az iszlám ereje pont ebben rejlik.

A terrorizmus és a tömeges bevándorlás összefüggéséről az aktivista úgy fogalmazott: ha beenged a lakásába tíz embert, és a csoport feléről nem tudja, honnan származik, azzal veszélybe sodorja önmagát. Az Iszlám Állam vagy az al-Kaida követői nem olyan buták, és ha bármely európai ország megnyitja határait, természetesen nem cél nélkül jönnek – fogalmazott. Hozzátette: szabadon mozoghatnak és kihasználják a lehetőséget, akár arra is, hogy merényleteket kövessenek el.

Véleménye szerint ezeket a folyamatokat az európai vezetés is támogatja.

Németország Jeanne d’Arc-ja lehetett volna Angela Merkel?

A tömeges bevándorlás ellen fellépőket sokan nácinak nevezik. Serge Menga erre úgy reagált, az emberi butaság nem ismer határokat. Elmondása szerint a média segítségével befolyásolják és butaságban tartják az embereket, akik annyi fáradtságot sem vesznek, hogy megvitassák a problémákat. A német társadalomban véleménye szerint növekedni fog a nyugtalanság, ezért meg kellene kezdeni a párbeszédet. A német kancellár, Angela Merkel, akár az ország Jeanne d’Arc-ja is lehetett volna, de nem vált azzá.

Egy ország olyan, mint egy nagy család. Ha egy állampolgár lánya, vagy fia azt mondja: mama, félek, nem csukhatjuk be előtte az ajtót. A kancellárnak beszélnie kellene az emberekkel, de a német szövetségi kormány nem áll szóba senkivel – jelentette ki az aktivista.

M1