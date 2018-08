Semjén: Senki nem akar genderológust foglalkoztatni

2018. augusztus 13. 23:19

Nem szerepelt a kormányülés napirendjén a genderképzés ügye - mondta el az atv.hu-nak egy kormány-közeli forrás, hozzátéve: az sem teljesen kizárt szerinte, hogy az ELTE maga szünteti meg végül a képzést, vagy ha nem, akkor az EMMI részéről teszik ezt meg. Forrásunk megfogalmazása szerint a gender ügynél "százszor fajsúlyosabb", országos jelentőségű kérdések is vannak, amivel a kormánynak foglalkoznia kell.

Azt azonban forrásunk is megerősítette, hogy a genderképzés nem folyhat tovább majd az ELTE-n.

"Senki nem akar gengerológust foglalkoztatni, következésképpen képezni sem kell" - nyilatkozta az atv.hu kérdésére Semjén Zsolt, aki egyenesen képtelenségnek nevezte magát a "társadalmi nem" definíciót is.

Vannak dolgok, amik egész egyszerűen biológiailag determináltak, ilyen a nem kérdése is, az hogy valaki nő vagy férfi, egy biológiai tény. Véleménye szerint a társadalmi nem éppoly képtelenség, mint ha valaki "társadalmi korról" beszélne. Azaz mintha egy középkorú valaki "szabad akaratából eldönti, hogy most ö 5 éves, és óvodába akar menni, vagy hogy 90 éves, és a nyugdíjbiztosítótól nyugdíjat szeretne". Semjén Zsoltnak is meggyőződése, hogy a gender nem tudomány, hanem ideológia, így semmi értelme az egyetemi képzésnek. Arról nem is beszélve, hogy nulla irányában a piaci kereslet.

Arról, hogy mennyire reális vagy egyáltalán elképzelhető, hogy az ELTE maga szüntesse meg a genderképzést, Semjén Zsolt nem akart semmit mondani. Viszont az tény, hogy az ELTE vezetése nem tiltakozott harcosan az első percben, amikor megjelent a hvg.hu híre a gender megszüntetéséről.

