Fákat döntött ki az átvonuló vihar

2018. augusztus 14. 21:31

Főként kidőlt fák, leszakadt ágak okoztak gondot

Kedd estig több mint kétszáz esethez riasztották a tűzoltókat az átvonuló vihar miatt - közölte Hajdu Márton, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az MTI-vel.

Elmondása szerint a dél-nyugatról észak-kelet felé mozgó frontrendszer Baranya, Tolna, Fejér, Bács-Kiskun, Pest és Nógrád megyét, illetve a fővárost érintette, ezekről a területekről érkeztek bejelentések.

A legtöbb gondot a viharos erejű szél okozta, a szakembereket leszakadt faágak, kidőlt fák miatt riasztottak, a fővárosban a 4-es és 6-os villamos vonalon felsővezeték-szakadás miatt kellett segédkezni. Több helyen a hirtelen lezúduló esővíz okozott gondokat, de személyi sérülésről nem érkezett jelentés.

Sziget - Átvonult a vihar, de káresemény nem történt

A Sziget fesztivál felett átvonult, mintegy egy órán át tartó vihar, a szél és a csapadék miatt néhány helyszínen bizonyos óvintézkedéseket kellett megtenni, de személyi sérülés nem történt és vagyoni kár nem keletkezett semmiben - mondta a rendezvény műszaki igazgatója kedd este az MTI-nek

Benis Dániel hangsúlyozta: az ilyen és hasonló helyzetekben egy operatív törzs intézkedik, amelyben a katasztrófavédelem, a rendőrség és a biztonsági szolgálat működik együtt. Hozzátette: monitoringozták a történéseket, az egész nap folyamán elemezték a beérkező információkat.

Vihar a 26. Sziget fesztivál hetedik napján (Fotó: MTI/Mónus Márton)

"Ennek köszönhetően semmi kiemelkedő dolog nem történt a Sziget területén az időjárás megváltozása miatt. Nem kellett kiüríteni programoknak helyet adó sátrakat, sőt a Party Arénába, ahol csak később, 22 órakor kezdődik a zenei program, az eső és a vihar elől részlegesen már korábban elkezdtük beengedni az embereket" - fejtette ki Benis Dániel.

A műszaki vezető kérdésre válaszolva megjegyezte: arról sem tud, hogy a kempingezők sátrait felkapta volna a szél vagy kár esett volna bennük. Beszámolt arról, hogy ahol nagy mennyiségű kerítéselemek voltak, azokról levágták a molinókat, hogy azok semmiképpen ne okozzanak személyi sérüléseket.

Visszavonták a vörös kódot

Visszavonták a hőség miatt korábban kiadott vörös kód figyelmeztetést - írta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a kormány honlapján.

Azt írták: Fülöp Attila szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár visszavonta a július 29-én déltől életbe lépett vörös kódot.

A kormány honlapján közzétett protokoll szerint "vörös kód" idején a bentlakást nyújtó szociális intézmények a fenntartó típusától, ellátási területüktől, az általuk ellátott célcsoporttól és a rendelkezésre álló üres férőhelytől függetlenül, a regionális diszpécserszolgálatokon keresztül fogadják azokat az utcán élő embereket, akiknek az elhelyezése hajléktalanellátó intézményekben nem megoldható.

Rendkívüli hőség idején elrendelt vörös kód esetén többek között tájékoztatást kell adni - az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által közzétett adatok alapján - arról, hogy hol található nyitva lévő klimatizált helyiség. Emellett azt is közölni kell, hogy hol ingyenesen biztosított vízosztási hely, valamint párakapu. Szükség esetén meg kell szervezni azt is, hogy az ellátottak az érintett helyekre el is tudjanak jutni utcai gondozószolgálatok, illetve krízisautók bevonásával.

Vihar Nagykanizsán (Fotó: MTI/Varga György)

Hidegfront vonul át az ország felett

Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján azt írja: hidegfront vonul át az ország felett, ami többfelé okoz záport, zivatart, és a keleti megyék kivételével pár fokkal visszaesik a hőmérséklet. Az előrejelzés szerint szerdán az északkeleti, keleti megyékben késő délutánig erősen felhős égre, és elszórtan záporokra, zivatarokra lehet számítani. Ott csak késő délutántól, estétől szűnik meg fokozatosan a csapadék.

Az ország más részein számottevő csapadék már nem lesz, csak elvétve alakulhat ki futó zápor. A változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütés valószínű. Az északnyugati szél élénk, időnként erős lesz, emellett zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb hőmérséklet 15-20 fok között várható. A nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul, de a tartósabban csapadékos északkeleti határvidéken ennél akár több fokkal is hűvösebb lehet.

A következő napokban visszatér a napsütéses idő és ismét melegszik a levegő, 30 fok feletti maximumok várhatók.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) közölt videót a balatoni szupercelláról. Az OMSZ Siófoki Viharjelző Obszervatóriumából készített felhőfilm jól mutatja a cella forgó mozgását – írta a met.hu.

MTI