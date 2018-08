Kitüntették a medvetámadásban megsérült tűzoltót

2018. augusztus 14. 22:38

Hargita Megye Tanácsa augusztus 14-én Önzetlenség díjjal ismerte el a tusnádfürdői Maksai József önkéntes tűzoltót, aki augusztus 5-én hősiességéről tett tanúbizonyságot, amikor a medvetámadásban megsérült társa segítségére sietett, ő maga is komoly sérüléseket szenvedett.

A tűzbe tenné érte a kezét mondásunk a középkori tűzpróba emlékét őrzi. De találó ez a mondás arra a 27 éves fiatalemberre is, aki egy hete, augusztus 5-én Tusnádfürdőn társa segítségére sietett, akit előzőleg megtámadott egy feldühödött anyamedve. Önkéntes tűzoltóként derekasan helyt állt, és emberségből jelesre vizsgázott, amikor saját életét kockáztatva segített bajba jutott társán. Sajnálatos módon az anyamedve még súlyosabb sérüléseket okozott Maksai Józsefnek, olyannyira, hogy sebészeti műtétet is végre kellett hajtani a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban. Maksai József több mint öt éve teljesít szolgálatot a fürdővárosban, mint önkéntes tűzoltó, minden bevetésen lehetett rá számítani, mindig kifogástalanul elvégezte a rá bízott feladatokat – hangzott el méltatásában.

Hargita Megye Tanácsának Önzetlenség díja azoknak a személyeknek, egyesületeknek adományozható, akik önzetlen tevékenységükkel hozzájárultak emberi életek megmentéséhez és az anyagi javak megóvásához Hargita megyében. A díjban eddig önkéntes tűzoltó egyesületek, hegyimentő egyesületek, szűrővizsgálatot végző anyaországi orvosok részesültek.

Maksai József önkéntes tűzoltó átveszi a díjat

Adrian Dobrica mellkassebész főorvos a műtéti beavatkozásról számolt be, amit szükséges volt elvégezni a most kitüntetett medvetámadás áldozatán. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az utóbbi években nagyon megszaporodtak a medvetámadások következtében történő sebészeti beavatkozások.

