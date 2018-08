Évek óta nem látott szárazság pusztít Európában

2018. augusztus 15. 23:33

Az elmúlt hetek rendkívüli forrósága miatt tartósan vízhiányos időszakot hirdetett a belügyminiszter. Ez azt jelenti, hogy a gazdáknak nem kell járulékot fizetni az öntözéshez, a halgazdálkodáshoz és a rizstermesztéshez szükséges víz után. Közben egyre több helyen rendelnek el elsőfokú vízkorlátozást, vagyis arra kérik a lakosságot, hogy takarékoskodjanak a vízzel. Európában több országban is óriási károkat okoz, hogy alig esett csapadék.

Kiss Ferenc csaknem ötven hektáron gazdálkodik Mágocson. A birtokon több halnevelő és horgásztó is van, amelyekből mintegy hatvan tonna halat ad el évente. A tavakat egy természetes patak táplálja, ami után úgynevezett vízkészletjárulékot kell fizetnie, ami tavaly például több százezer forint volt.

Szerdától azonban a gazdáknak nem kell ezt a járulékot fizetniük. Az elmúlt hetek rendkívüli forrósága miatt ugyanis tartósan vízhiányos időszakot hirdetett a belügyminiszter. Ez azt jelenti, hogy a halgazdálkodáshoz, az öntözéshez és a rizstermesztéshez szükséges víz után átmenetileg nem kell megfizetni a járulékot.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely a keddi kormányinfón úgy fogalmazott: a kormány ezzel a döntéssel elsősorban a magyar gazdákat igyekszik segíteni a szárazság idején.

Az agrárkamara Békés megyei alelnöke arra emlékeztetett: ezt a járulékot uniós előírások alapján, a felhasznált víz mennyiségétől függően, évente kell fizetni. Oravecz Tamás szerint idén a szokásosnál nagyobb a vízhiány Európa-szerte, ezért is örülnek a magyar gazdák ennek a kedvezménynek.

A Rába ártere alacsony vízállásnál Győr belvárosában 2018. augusztus 14-én (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Takarékoskodni kell a vízzel

Miközben a gazdák támogatást kapnak, a szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy takarékoskodjanak a vízzel, ugyanis a Duna vízállása egyre alacsonyabb. A tárolómedencékben pedig folyamatosan csökken a víz. Ezért a Duna menti és az Észak-magyarországi vízműszolgáltató is arra kérte a helyi önkormányzatokat, hogy rendeljenek el az I. fokú vízkorlátozást, a lakosságot pedig arra, hogy működjenek együtt.

Az adatok szerint a Szentendrei-Dunaágban utoljára 2007-ben volt ilyen alacsony a vízállás. Az előrejelzés szerint a vízkorlátozás a nemzeti ünnepig, vagyis jövő hétfőig biztosan érvényben marad.

Évek óta nem volt ilyen

Évek óta nem látott aszályos időszak köszöntött be Európa-szerte. Több országban a mezőgazdaságban is óriási károkat okoz, hogy alig esett csapadék.

A dán Jülland-félszigeten teljesen kiégett, sárga a szántóföld. A kis patakokban alig csordogál a víz, elvétve látni csak zöld mezőt. A nagy szárazság miatt nem fejlődnek megfelelően a takarmánynövények, a szokásosnál jóval korábban takarítják be a rossz termést. Több évtizede nem volt ilyen meleg és száraz nyár Dániában.

Folytatódik a meleg időjárás

Francia és brit kutatók egy új előrejelzési rendszert elemezve arra a következtetésre jutottak, hogy a szokatlanul meleg időjárás folytatódni fog a következő öt évben. Az új módszer az üvegházhatás mellett figyelembe veszi a gázkibocsátást és az időjárás természetes változékonyságát is. Ennek alapján a szélsőséges hőingadozások és trópusi viharok kockázata is megnő.

A kutatók most azon dolgoznak, hogy regionális szinten is előre tudják jelezni, mennyivel nő az átlaghőmérséklet, mennyi csapadék és mekkora szárazság várható az egyes kontinenseken. Az elmúlt hónapokban ugyanis a hűvös északon is tartós, rendkívüli forróság uralkodott.

Az állatokat is alig tudják etetni

Izland legészakibb részén, jóval az északi sarkkörön túl bálákban áll a takarmány. Itt még elegendő csapadék volt a bőséges terméshez. Az itteni gazdák a következő három hónapban 35 ezer tonna szénát adnak el a norvég gazdálkodóknak. Európa egyik legcsapadékosabb országában, Norvégiában olyan száraz az idei nyár, hogy a takarmányhiány miatt alig van mivel etetni az állatokat.

Németországban a gazdákat aggasztja, hogy a jövő évi termés is veszélyben van. Ugyanis legkésőbb augusztus 25-ig el kell vetni az őszi gabonanövényeket, de a teljesen száraz talajban nem maradnak meg a vetőmagok.

Téli szárazság

A déli féltekén, Ausztráliában most tél van, de itt is rendkívüli a szárazság. Egy gazda állatai nem találnak megfelelő mennyiségű élelmet a legelőkön, ezért őket is takarmányozni kell. Így is drasztikusan csökkent az állomány, ha nem esik az eső a következő hónapokban, akkor a hétszáz jószágából álló nyáj teljesen odaveszhet.

Az ausztrál nagyvárosok lakói közül többen igyekeznek segíteni a bajba jutott gazdákon. Egy étterem például hazai marha és bárányhúsból készült ételkülönlegességeket kínál. Minden fogás árából 1-2 dollárt fizetnek be egy alapba, amely az ausztrál farmereket támogatja. Az ausztrál kormány pedig több mint 100 milliárd forint értékű gyorssegéllyel enyhíti a károkat.

hirado.hu - M1