Ringo Starr köszönetet mondott a Beatles-nek

2018. augusztus 16. 12:22

1962. augusztus 16-án a Beatles megvált akkori dobosától, Pete Besttől. A megüresedett hely betöltésére Richard Starkey-t kérték fel, akit a világ aztán Ringo Starrként ismert meg.

Ringo nem feledkezett el erről a dátumról, hogy is tehette volna: az egész életét megváltoztatta az a zenekar, akikkel aztán a zene történetét változtatták meg visszavonhatatlanul.

A Wikipédia szerint Starr dobstílusa fontos szerepet játszott a Beatles hangzásában. Világszerte sok dobos példaképei között tartja számon, például Max Weinberg az E Stereet Bandtől, Liberty De Vitto (Billy Joel dobosa), Phil Collins és Andy Sturmer a Jellyfishből. Collins szerint Ringót „mérhetetlenül alábecsülik. Az „A Day in the Life” dobszólója nagyon összetett. Kiválaszthatnánk mai nagyszerű dobosokat és megkérhetnénk őket, hogy így játsszanak. Nem tudnák, hogyan csinálják.” Mark Levisohnnak a Beatles lemezfelvételeire vonatkozó széles körű felmérése megerősítette, hogy Starr következetes, professzionális és rendkívül megbízható volt: a zenekar nyolcéves történetében talán, ha egy tucat alkalommal kellett leállítani felvételeket az ő hibájából, miközben a másik három társának játékában bekövetkezett hibák rengeteg leállást és újravételt okoztak. Starr nyilatkozata szerint a dobjáték szempontjából a valaha is előadott legnehezebb Beatles szám a „Rain” volt.

Lennon, McCartney és Harrison mind állították, hogy Ringo a világ legjobb dobosa, bár amikor egy interjúban erre rákérdeztek, Lennon gúnyosan annyit válaszolt „A Beatlesben nem ő a legjobb!” Ezzel utalt a White Albumon szereplő „Back in the USSR”-re, amelyben Paul volt kénytelen a dobokon játszani. Nem sokkal a felvétel előtt Ringo kiviharzott a stúdióból (a zenekar többi tagja közötti feszültség borította ki) és két hétig nem is tért vissza, ezért a "The Ballad of John and Yoko" és a "You Know My Name (Look Up the Number)" esetében is Paul ült a dobok mögött, mivel csak ő és Lennon volt elérhető.

Fotó: Ringo Starr/FB

Voltak további Beatles számok, amelyekben szintén nem ő dobolt. Például az együttes első kislemezén (Love Me Do/P. S. I Love You) Ringo Starr helyett egy stúdiódobos, Andy White hallható, ugyanis George Martin, a zenei producer nem volt mindenben elégedett Ringo játékával, az akkori szigorú elvárásoknak nem felelt meg.

A zenekar tagjai közül ő írta a legkevesebb számot. Ezek közül kettő, a„Don’t Pass Me By” (White Album) és az „Octopus’s Garden” (Abbey Road) jelent meg Beatles lemezen. Ez utóbbihoz kapott némi segítséget George Harrisontól, aki érdeklődni kezdett a country zene iránt, épp Ringo hatására (a Rubber Soulon helyet kapott „What Goes On” társszerzője volt) .

Ringo általában egy számot énekelt albumonként. Néhány esetben kifejezetten neki írták a szöveget és a dallamot, mint John Lennon a „With a Little Help from My Friends”-t a Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band lemezen, vagy Paul McCartney a „Yellow Submarine”-t a Revolveren. Ezek dallamvezetése szándékosan egyszerűsített, figyelembe veszi Starr hangterjedelmét – „With a Little Help from My Friends” nagy része például nem több, mint öt hang távolságban énekelhető.

A Beatles-tagok 56 évvel ezelőtti cselekedete azonban sokkal több volt, mint egy kis segítség a barátoktól... És ennek most egy világ örül...

Ringo Starr performing in 1965. Source: www.mondonews.net

koncert.hu