Csak az alkalomra várnak, hogy átszökjenek a határon

2018. augusztus 17. 00:09

Bihácson hónapok óta ezrével gyűlnek a migránsok, akik Nyugat-Európába szeretnének eljutni Horvátországon keresztül. A bosnyák rendőrség most razziát tartott a városban. A helyiek tehetetlenek, nem bírnak a sok bevándorlóval, miközben a kormánytól nem számíthatnak segítségre.

Az illegális bevándorlók azóta célozták meg Boszniát, amióta Magyarország lezárta déli határát. A bosnyák kormány közben csütörtökön újabb 70 millió forintnak megfelelő összeget különített el határvédelemre.

Csütörtökön rendőrök és egyenruhások lepték el azt a parkot Bihácson, ahol a migránsok tábort vertek. A környéket kordonnal vették körül, az embereket igazoltatták, minden sátrat és hátizsákot átkutattak. Bűnözők és bűnjelek után kutattak a tömegben.

Egyre nagyobb a tömeg

A hatóságok fellépésének időzítése nem véletlen. Napról-napra egyre többen vannak a környéken az illegális bevándorlók. A tömeg növekedésével párhuzamosan egyre nagyobb a feszültség is. A migránsok között mindennapossá váltak az összetűzések és gyakoriak a lopások.

Tavasszal még csak a park tőszomszédságában lévő, elhagyatott szállót vették birtokukba a migránsok, mostanra már a romos épület melletti parkot is ellepték. Naponta újabb csoportok érkeznek, és bár az országba belépve még sokan azt állítják, hogy Boszniában keresnek menedéket, kérelmet csak elvétve adnak be.

Többségük az ország észak-nyugati csücskében, Bihács, valamint Velika Kladusa közelében vár a megfelelő alkalomra, hogy átszökjön a horvát határon, és folytassa útját Nyugat-Európa felé.

Demonstrálnak a migránsok ellen

A többségében muszlimok lakta városban eleinte szívesen fogadták őket. Bevezették az áramot az elhagyott szállóba, és a Vöröskereszttel együttműködve ételt osztottak a migránsok között. Ám a gazdasági bevándorlóknak ez sem volt elég. Többen amiatt aggódnak, hogy hosszú távon Boszniában rekednek és nem tudnak tovább indulni.

A bihácsiak nemrég megelégelték a rájuk nehezedő nyomást, és demonstrálni kezdtek. Hétfő óta gyűjtik az aláírásokat egy petícióhoz. Népszavazást akarnak arról a kormányzati tervről, hogy befogadóközpontot építsenek a városban. Azt mondják, a migráció tönkreteszi a városukat. Ennek ellenére őket senki nem kérdezte meg arról, akarják-e a bevándorlókat.

Az Európai Bizottság néhány napja újabb pénzügyi támogatást ígért Boszniának. Brüsszel másfél millió eurót ajánlott fel, elsősorban a migránsok regisztrációjára, tájékoztatására és ellátására.

A határok védelme is erősítésre szorul, nem csak Bosznia-Hercegovinában, de más balkáni országokban is. Nem véletlen, hogy a montenegrói kormány csütörtökön bejelentette: kivezényli a katonaságot az Albániával közös határszakaszra. A minisztérium közleménye szerint a rendőrök mellett a katonákra is szükség lesz az illegális határsértők feltartóztatására.

hirado.hu - M1