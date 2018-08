Magyarok Országos Gyűlése Ópusztaszeren

2018. augusztus 17. 12:58

A honfoglalástól a kultúrvitákig

Vágtázó Csodaszarvas, Ghymes, világ- és magyarságpolitika – izgalmas előadásokkal és koncertekkel öt év kihagyás után újra megrendezik a Magyarok Országos Gyűlését Ópusztaszeren, ahol több mint hatszáz programmal várják a látogatókat mától vasárnapig. Tizenegy tematikus sátorban pedig előadásokat tartanak időszerű témákról: családpolitika, a kereszténység helyzete, a magyar kulturális életben zajló vita.

A színpadon magyar népzenészek, táncegyüttesek és zenekarok lépnek fel, a mai napon a Vágtázó Csodaszarvas, valamint Szarka Tamás & Ghymes, holnap a Makám és FankaDeli, vasárnap pedig a Dobogókő zenekar áll színpadra – de a koncerteket minden este hajnalig tartó táncház is követi.

A Történelem- és a Testvérnépeksátorban szóba kerül a honfoglalás, az őstörténet és Trianon közelgő százéves évfordulója is, az előadók között szerepel Grandpierre Attila zenész, csillagász és Raffay Ernő történész is, akinek új könyve, az Ady és a Nyugat – Sosem hallott titkos történetek alcímmel tár fel ismereteket a költő korabeli kapcsolati hálójáról és a szabadkőművességhez való viszonyáról. A Testvérnépeksátorban pedig levetítik Csáji László Koppány különös filmjét, a Lovasnomádok utódai Indiábant.

A kulturális életben is forró a nyár, a Könyv- és Sajtósátorban a hazai média jeles képviselői mondják el gondolataikat a kortárs magyar kultúra állapotáról. Szó lesz nemzeti újságírásról, a szabadkőművességről, a médiamanipulációs eszközökről, Soros Györgyről, Wass Albert életművéről, a haditudósításról, a magyar tudományról és Csurka Istvánról is. Az előadók között megtaláljuk Raffay Ernőt, Marosi Antalt, Gajdics Ottót, lapunk főszerkesztőjét, Bethlen Farkast, Jurák Katát, lapunk munkatársát és Szarvas Szilvesztert is.

A Családi sátorban a Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom alapítója, Budaházy Edda tart előadást a gyermektelenek lázadásáról – ­Budaházy Edda pár hónappal ezelőtt közzétett, szülésre és családalapításra buzdító videó­ja élénk vitákat kavart a közéletben.

A Keresztény Magyarország sátorban történelmi egyházaink képviselői tartanak ökumenikus istentiszteletet. Gellért Ottó atya a Fatimai Szűz magyarokról szóló üzenetéről beszél, Pajor András atya pedig Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz címmel tart előadást.

A Visegrádi négyek sátorban Incze Nikoletta a politikai iszlámot mutatja be, Kiszelly Zoltán és Nógrádi György pedig a migrációról tart előadást. ­Gaudi-Nagy Tamás a magyar nemzet jogvédelméről, Drábik János Trianonról, Boros Imre pedig a pénzfegyverekről beszél.

