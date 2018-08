Genova - Évtizedek óta a levegőben lógott a katasztrófa

2018. augusztus 17. 14:22

A szakemberek az átadás óta figyelmeztettek: nem megfelelőek a tartócölöpök.

A tartócölöpök hibája miatt omlott össze a genovai autópályahíd, ugyanis a szerkezet nem bírta el a forgalom súlyát. A Corriere della Sera által megszólaltatott Saverio Ferrari a tervezőket és a kivitelezőket okolta a katasztrófáért, mivel azok nem a megfelelő anyagokból építették fel a hidat. A mérnök korábban maga is a Morandi-hidat építő cégnél dolgozott.

Kijelentette, hogy a szerkezeti hibák mellett az vezetett még a katasztrófához, hogy nem nagyon voltak alternatív útvonalak a híd kiváltására, így nőttön nőtt a terhelés a szerkezetre, amely végül összeomlott. Ráadásul a tartóoszlopok még a földrengéseknek sem álltak ellen, ezzel és a többi hiányossággal tisztában volt a hidat tervező Robert Morandi is, aki az építőket is figyelmeztette, hogy ez így nem lesz jó.

Az aggályok be is igazolódtak Ferrari szerint, ugyanis a híd átadása után már két éven belül szemmel láthatóan jelentkeztek a szerkezeti problémák. Ekkor Morandi újból idegesen sürgette, hogy javítsák ki a pilléreket, amelyek nem bírják el a súlyt. Ez akkor sem történt meg.

„1969-ben megálltam a híd közepén, és a szerkezet hét-nyolc centimétert kilengett jobbra és balra” – emlékezett vissza Ferrari, aki szerint a figyelmeztetéseik ellenére még a nyolcvanas években sem terelték el a nagyobb forgalmat a hídról a hatóságok.

Mint ismert, az A10-es autópálya felüljárója Genova külvárosa felett kedden omlott össze. A szerencsétlenség pillanatában nagy dugó volt a hídon, sorban álltak az autók és kamionok. Sok járművet a lezuhanó betontömbök nyomtak össze. A híd alatt ráadásul lakóházak is voltak, ezekben is több sérült volt. A katasztrófában legkevesebb 42-en haltak meg, de a hatóságok azt sem zárják ki, hogy további áldozatokat találnak.

A maffia keze is benne lehet

A tűzoltók még mindig túlélők után kutatnak a romok között, de egyre valószínűbb, hogy már csak holttesteket fognak találni. Közben erősödik a gyanú, hogy a maffiának is köze lehet a tragédiához: a 2016-os hídfelújítás során bűnszervezethez kötődő cégek gyenge minőségű építőanyagot használhattak a munkálatok során.

A genovai tragédia helyszínén még mindig több száz tűzoltó kutat túlélők után, bár egyre kisebb az esélye, hogy valakit még élve kihúzzanak a romok közül.

„A mentést akkor fejezzük be, ha már biztosan tudjuk, hogy senki nincs a romok alatt. Becsléseink vannak csak arról, hogy hány jármű volt a hídon a katasztrófa pillanatában, ezek alapján dolgozunk” – számolt be a mentés parancsnoka.

Egy teherautósofőr a csodával határos módon élte túl a hídomlást. ’Épp megérkeztem a híd alá, kinyitottam az ajtót, hogy kiszálljak, és egy robbanást hallottam. Amikor megfordultam, a levegőbe repültem, neki egy falnak, és elállt a lélegzetem. Ez mentette meg az életemet.”

A leomlott híd alatti épületek lakóit csütörtökön kezdték el kitelepíteni. 11 háztömbből 600 embernek kell rokonokhoz vagy átmeneti szállásra költöznie. A hatóságok sem tudják megmondani, mikor jutnak haza. „Összeszedtem a legszükségesebbeket. Nem közvetlenül a híd alatt lakunk, hanem 6 háztömbbel odébb, de kilakoltattak. Remélem, még visszajöhetek, hogy elvigyek más dolgokat is” - mondja egy kitelepített férfi.

Az összeomlott híd a városközpont határán állt, naponta 25 ezer kamion ment át rajta és ez kötötte össze a 600 ezres város két felét. Enélkül egy délebbre fekvő autóúton, vagy északra, kis utcákon lehet átjutni a városon. Átmenetileg a déli autóút leállósávjait megnyitották a forgalom előtt, de így is dugók vannak. Egy új híd építése a romeltakarítás után, az év végén kezdődhet, és van terv egy elkerülő autópályára is, de ez tíz év alatt készülne el, annyi hidat és alagutat kell hozzá építeni.

„A híd elég szörnyű állapotban volt eddig is. Nem ilyen forgalomra tervezték a 60-as években. A gond csak az, hogy most egyhamar biztosan nem lesz új megoldás” – jelentette ki egy helyi lakos.

Egyelőre csak gyanú szintjén merült fel, de a tragédia oka akár az is lehetett, hogy a 2016-os hídfelújításban a maffia által irányított cégek is részt vehettek, gyenge minőségű építőanyagokkal. Az elmúlt évtizedben számos ilyen vállalat szivárgott be az olasz építőipari szektorba.

Földrengés is sújtja Olaszországot

Pénteken Dél-Olaszországban, Puglia tartományban volt földrengés. Az 5,3-es erősségű földmozgást még Nápoly környékén is érezni lehetett. Egyes településeken az emberek pánikszerűen menekültek az utcára az épületekből, de senkinek sem esett baja, egyelőre anyagi károkról sem érkezett jelentés. A földrengés epicentruma Molise városában volt, 12 kilométeres mélységben.

