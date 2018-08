A gyenge államstruktúra okozza az afrikai migrációt

2018. augusztus 17. 18:34

Akár több tízmillió migráns is érkezhet Európába Afrikából 2050-ig egy friss világbanki tanulmány szerint. Alátámasztja ezt egy másik tanulmány is, amely szerint az évszázad végére 4,5 milliárdra is nőhet a kontinens népessége.

Az ezredforduló utáni években Észak- és Kelet-Afrikából érkeztek migránsok Európába – mondta az M1 Ma reggel című műsorában a Migrációkutató Intézet vezető kutatója. Marsai Viktor hozzátette, az elmúlt években azonban Nyugat-Afrikából is egyre többen indultak útnak, így Gambiából vagy éppen Nigériából.

A migrációt kiváltó fő okok közül két tényezőt emelt ki a kutató: az egyik a kontinens túlnépesedése, a másik pedig az, hogy az afrikai államok nagy része gyengének számít, ami azt jelenti, hogy nem képes azokat az alapvető szolgáltatásokat biztosítani állampolgárai számára, amelyek által könnyen meg lehet küzdeni például a járványokkal, természeti katasztrófákkal vagy a gazdasági kilengésekkel.

Marsai Viktor az okok között említette továbbá a modern telekommunikáció jelentőségét is, úgy fogalmazott: az emberek látják, hogy a világ más részein magasabb az életszínvonal, és ezért útnak indulnak.

Hozzátette: az Európai Unió a migráció megfékezésére anyagi támogatást nyújt egyes afrikai térségeknek, legutóbb Nigerrel kötött megállapodást, miszerint 610 millió eurót és technikai segítséget nyújt az országnak.

„Ne felejtsük el, hogy Afrikában nagyon sokan élnek napi egy-két-három dollárból, ebből fedezik a költségeiket. Számukra az, hogy itt Európában több száz eurót meg lehet keresni akár legális munkával, akár a feketegazdaságban, vagy megkaphatják a szociális ellátórendszerben, ez olyan ígéret számukra, aminek sokan nem tudnak ellenállni” – mondta az M1 Ma reggel című műsorában a Migrációkutató Intézet vezető kutatója.

hirado.hu - M1 Ma reggel