NB I - A hosszabbításban mentett pontot a Debrecen

2018. augusztus 17. 22:34

Továbbra is veretlen a DVSC, miután hazai pályán 3-3-as döntetlent játszott az újonc MTK Budapest gárdájával a labdarúgó OTP Bank Liga ötödik fordulójának pénteki nyitómeccsén.

OTP Bank Liga, 5. forduló:

Debreceni VSC-MTK Budapest 3-3 (1-2)

Nagyerdei Stadion, 4002 néző, v.: Berke gólszerzők: Bódi (41.), Takács (87.), Szatmári (95.), illetve Kanta (15.), Lencse (42., 75.)

sárga lap: Kusnyír (58.), Kinyik (91.), illetve Szelin (17.), Ikenne-King (39.), Kicsak (68.), Pintér (74.), Kanta (82.), Torghelle (90.), Gengeliczki (95.)

Debreceni VSC: Nagy S. - Kusnyír, Kinyik, Szatmári, Barna (Könyves, 52.) - Tőzsér - Varga K., Haris, Bódi (Bereczki, 84.), Ferenczi - Avdijaj (Takács, 74.)

MTK Budapest: Kicsak - Ikenne-King, Pintér, Gengeliczki, Szelin - Vass Á. - Farkas (Schäfer, 55.), Bognár, Kanta, Ramos (Gera D., 84.) - Lencse (Torghelle, 77.)

A találkozó hat perccel később kezdődött, Berke Balázs játékvezető ugyanis a kezdés előtt leparancsolta a pályáról a DVSC védőjét, Cikost, akinek gyűrű volt az ujján. Mivel az ékszert több módszerrel sem sikerült levenni a szlovák jobbhátvéd kezéről, a helyén végül Kusnyír Erik kezdett.

A mérkőzés első perceiben két nagy helyzetet is kialakítottak a hazaiak, az első negyedóra végén azonban a vendégek szereztek vezetést. A folytatásban is többet támadó DVSC a félidő hajrájában szabadrúgásból egyenlített, ám nem sokáig örülhettek a debreceni szurkolók, mivel egy perccel később már újra az MTK-nál volt az előny.

A szünet után is a Debrecen birtokolta többet a labdát, mezőnyfölényben játszott a hazai együttes, ám sokáig komoly gólszerzési lehetőséget nem tudott kialakítani. Az MTK kontratámadásokra rendezkedett be, és ezek egyikéből tovább növelte előnyét. A Loki a hajrában mindent egy lapra feltéve támadott, és előbb szépített, majd miután kihagyott egy százszázalékos helyzetet és lőtt egy kapufát is, a hosszabbítás utolsó percében Szatmári fejesével kiharcolta az egyenlítést.

MTI