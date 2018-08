Koronázási Szertartásjáték Székesfehérváron

2018. augusztus 18. 09:55

Ma tartják a székesfehérvári Koronázási Szertartásjátékot, amelyen II. András király alakja elevenedik meg többek között a Rákóczi Szövetség színjátszó táborában részt vevő határon túli fiatalok közreműködésével.

A II. András - Csillaghullásban álmodó című hatodik Koronázási Szertartásjáték a 1205 és 1235 között regnáló magyar király életéből három fő mozzanatra koncentrál.

Feldolgozza a király felesége, Gertrúd meggyilkolását, szól majd lánya, a később szentté avatott Erzsébet kevéssé ismert, de izgalmas életéről, valamint a II. András által kiadott Aranybulláról is.

A főbb szerepekben Sághy Tamás (II. András magyar király), Osváth Judit (Árpád-házi Szent Erzsébet), Körtvélyessy Zsolt (Meráni János kormányzó érsek), Varga Gabriella (Meráni Gertrúd, a király felesége), Závodszky Noémi (Zsófia grófné) és Mihályi Győző (narrátor) látható. A darab rendezője és forgatókönyvírója Szikora János, a székesfehérvári Vörösmarty Színház igazgatója.

Az egykori koronázótemplom helyén bemutatandó darabnak ezúttal is szereplői lesznek a történelmi óriásbábok, statisztaként pedig határon túli gyerekek is bekapcsolódnak az előadásba. A közönség részese lehet annak a királyi felvonulásnak is, amely a koronázótemplomba tart: II. András és felesége, Gertrúd az udvartartás kíséretében vonulnak a bazilikába, majd kezdetét veszi a színdarab. Az előadást vasárnap is láthatja a közönség a székesfehérvári Nemzeti Emlékhelyen.

MTI