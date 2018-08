Száznál több helyi mandátumot veszíthetett a Jobbik

2018. augusztus 18. 23:02

Eddig több mint száz jobbikos önkormányzati politikus és polgármester jelezte, hogy csatlakozik a Mi Hazánk Mozgalomhoz – erről beszélt szombaton Novák Előd, a szervezet alelnöke. A legtöbben a Jobbik irányváltása és a tisztújítás módja miatt fordítottak hátat a pártnak. Egy nemrégiben kilépett jobbikos például arról beszélt: olyan is előfordult, hogy Vona Gábor megfenyegette párttársait az egyik tisztújításnál, miközben az alapszervezetek megtakarításait is felélte a pártvezetés és a pénzt a saját céljaikra fordították.

A folyamatos irányváltások miatt lett elege a pártból a Jobbik korábbi Pest megyei frakcióvezetőjének. Csanádi Gábor az Echo TV-ben arról is beszélt, hogy a Jobbik az alapszervezetek megtakarításait is felélte, sőt, a pénzt a pártvezetés a saját céljaira fordította. A politikus azt mondta: döntésében pedig az is közrejátszott, hogy szerinte Vona Gábor kézi vezérléssel irányította a Jobbikot az elmúlt három évben. „A 2016-os tisztújítás ütött egy nagyon mély lelki sebet bennem, amikor Vona Gábor gyakorlatilag kézileg levezényelte az egész tisztújítást, akkor többeket eltiltott attól személy szerint vagy megfenyegetett, hogy ha elindulnak elnökségi tagként, akkor szankciók elé nézhetnek” – fogalmazott.

A párt tavaszi, Sneider Tamás szoros győzelmével végződő tisztújítását követően egyre több jobbikos bírálta az új pártvezetést, majd sorra pártoltak át az elnökválasztáson alulmaradt Toroczkai László által alapított mozgalomba.

A legutóbb például a párt újpesti szervezetének alelnöke jelentette be, hogy lelkiismereti okokból otthagyja a Jobbikot, és a Mi Hazánk Mozgalomban folytatja. Indoklása szerint a néppártosodás kezdete óta eredménytelenül próbálta jelezni a pártvezetésnek, milyen visszafordíthatatlan károkat okoz Vona Gábor politikája.

Távozott a Jobbikból a hajdúböszörményi szervezet több tagja is, az irodából már teljesen ki is költöztek. Itt sem tudták elfogadni a párt új irányvonalát és vezetését, ezért feloszlatták magukat.

Novák Előd szerint az újonnan alakult mozgalomba jelentkezők száma 1600 közelében jár. A szervezet alelnöke szombaton arról beszélt, hogy egyre több jobbikos politikus csatlakozik a Mi Hazánk Mozgalomhoz. „Több mint száz önkormányzati mandátumot veszített a Jobbik. Kilenc polgármestert, számos megyei közgyűlési képviselőt, egykori frakcióvezetőket is és főleg helyi önkormányzati képviselőket” – részletezte.

A Jobbik az Európai Parlamenti választáson is szemben találhatja magát a Mi Hazánk Mozgalommal. A szervezet alelnöke ugyanis bejelentette: terveik szerint ők is megmérettetik magukat jövő májusban.

hirado.hu - M1