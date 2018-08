Donald Trump a közösségi média gyakorlatát bírálta

2018. augusztus 19. 10:33

Donald Trump amerikai elnök szombaton több Twitter-bejegyzésben is a közösségi média szerinte diszkriminatív, a jobboldalt hátrányosan megkülönböztető gyakorlatát bírálta.

Az elnök nemtetszését fejezte ki jobboldali vagy jobboldalinak tartott személyiségek egyes platformokon történt felfüggesztését, kitiltását. Nem nevezte meg ugyan, hogy kire vagy kikre gondolt, de bejegyzései közvetlenül azután jelentek meg, hogy több közösségi oldal is - köztük a Facebook vagy a Spotify - kitiltotta az összeesküvési elméleteiről ismert Alex Jones publicistát. Kedden a Twitter is felfüggesztette a kommentátort, de csak egy hétre.

"A közösségi hálók teljes mértékben diszkriminálják a republikánus/konzervatív hangokat" - írta Trump, hozzátéve, hogy a kormány ezt nem fogja annyiban hagyni. "Sok jobboldali ember véleményét elhallgattatják, miközben másokéval semmit sem tesznek" - közölte, majd egy másik Twitter-bejegyzésben azt hangoztatta, hogy "a cenzúra nagyon veszélyes valami". Egy harmadik mikroblog-bejegyzésében pedig leszögezte: "nincs még egy olyan hamishír-gyártó, mint a CNN vagy az MSNBC (televíziók) és én mégsem kérem, hogy hagyjanak fel beteges magatartásukkal".

Donald Trump már júliusban kijelentette: kormányzata megvizsgálja a közösségi platformok azon gyakorlatát, amely szerinte elnyomja, alig láthatóvá zsugorítja konzervatív személyiségek vagy csoportok jelenlétét.

Közben az NBC televízió szombaton hosszas riportot közölt arról, hogy a Facebook az elmúlt hónapokban ugyan jelentős lépéseket tett az átláthatóság érdekében, de bizonyos információkat változatlanul visszatart. Így például a 2016-ban, az amerikai elnökválasztási kampány idején a platformon megjelent információk és közlőik kiléte továbbra sem kutatható.

A közösségi oldalt működtető vállalat vezetése a múlt hónapban jelentette be, hogy akadémiai kutatóknak lehetővé teszi a hozzáférést az adatbázisához, tanulmányozhatóvá válik számukra, hogy kik, hogyan és mit osztanak meg platformon és így kutathatóvá válik az is, hogyan terjednek a kacsák, az álhírek, a kifejezetten dezinformációs céllal megszerkesztett bejegyzések vagy reklámanyagok. A tudósok hozzáférhetnek olyan adatokhoz és cikkekhez, amelyeket legalább hússzor megosztottak, és tanulmányozhatják az adatokat megosztó felhasználók életkorát, nemét és lakhelyét is.

A 2017 januárja előtti adatbázishoz azonban a szakemberek nem férhetnek hozzá. "Ezzel a döntéssel nyilvánvalóan azokat a legfontosabb adatokat zárják el a kutatók elől, amelyeket pedig minden szakember látni szeretne" - nyilatkozta az NBC-nek Sarah Oates, a Maryland Egyetem médiatanszékének Oroszországgal és orosz propagandával foglalkozó oktatója.

A Facebook vezetői nem kommentálták az NBC riportját és nem nyilatkoztak döntésük okairól sem.

MTI