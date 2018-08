Közönségsikert aratott a Csíksomlyói passió

2018. augusztus 19. 13:40

Közönségsikert aratott Csíksomlyón a Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes produkciója, tízezernél is többen nézték szombaton este a helyszínen a Csíksomlyói Passiót – hangzott el az M1 Híradójában.

A produkciót a Duna élőben közvetítette. A 200 szereplős darab premierje tavaly tavasszal a budapesti Nemzeti Színházban volt. Eredetileg is úgy tervezték, hogy a csíksomlyói hegynyeregben is előadják. A tervek szerint pedig a következő színházi évadban nyolc Kárpát-medencei helyszínen is bemutatják majd.

Órákkal az előadás előtt már gyűltek a nézők a csíksomlyói nyeregben. Szombaton este itt mutatták be a budapesti Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadását, a Csíksomlyói passiót.

A Csíksomlyói passió előadása a csíksomlyói hegynyeregben 2018. augusztus 18-án. MTI Fotó: Veres Nándor

Berettyán Nándor (középen) Krisztus szerepében a Csíksomlyói passió előadásán a csíksomlyói hegynyeregben 2018. augusztus 18-án. MTI Fotó: Veres Nándor

Berettyán Nándor Krisztus és Tóth Auguszta Mária szerepében (középen) a Csíksomlyói passió előadásán a csíksomlyói hegynyeregben 2018. augusztus 18-án. A színdarabot augusztus 20-án 20 órától mutatja be ingyenes előadáson a budapesti Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes. A produkciót a Duna Televízió élőben közvetíti. MTI Fotó: Veres Nándor

A Krisztus szenvedéstörténetéről szóló darabot a Duna csatorna élőben közvetítette. Az előadást élőzene kísérte, egy 50 fős gyermekkórus és 150, székelyruhába öltözött táncos is részt vett a produkcióban.

A Csíksomlyói passiót 2017 tavaszán mutatták be a budapesti Nemzeti Színházban, a mostani előadás ennek a produkciónak a rövidebb, de nagyobb szereplőgárdával megvalósított változata volt. A darabot Vidnyánszky Attila rendezte, aki elmondta: nagy kihívás volt újra alkotni a produkciót, de a végeredménnyel elégedett.

Így vélekedtek a nézők is, akik azt mondták: életre szóló élmény volt számukra az előadás.

A Csíksomlyói Passió alkotói úgy tervezik, hogy a következő színházi évadban nyolc Kárpát-medencei helyszínen, többek között Marosvásárhelyen, Szatmárnémetiben és Beregszászon is bemutatják a darabot.

Fotók: Gábos Albin /Székelyhon

hirado.hu - M1 Híradó