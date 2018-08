Tour de Hongrie - Belletti nyert, Holleré az utolsó szakasz

2018. augusztus 19. 16:59

Manuel Belletti nyerte a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyt, amelynek vasárnapi zárószakaszán a német Nikodemus Holler diadalmaskodott.

A Kazincbarcika környéki etapon három gyorsasági és két hegyi részhajrá várt a 123 fős mezőnyre, amely 29 fokos, derült időben vágott neki a 128 kilométeres távnak.

Az aggteleki hegyi hajrához vezető emelkedő megrostálta a mezőnyt, amelyet a felsőnyárádi hegy lejtmenete után több bukás szakított tovább. A Kazincbarikán kialakított hat kilométeres körpályán egy ötfős csoport lépett el a mezőnytől, ám három kilométerrel a cél előtt befogták őket. Az utolsó, éles balkanyarban néhány versenyző elesett, a szombaton is első Holler viszont nem, s magabiztosan megnyerte a 46 kilométer/órás átlagsebességű ötödik szakaszt az olasz Matteo Moschetti és a lengyel Kamil Malecki előtt.

"Nagyszerű, hogy két győzelemmel fejeztem be a versenyt. A tegnapi nem volt akkora meglepetés, a mai szakasz viszont nem feküdt nekem a mezőnyhajrá miatt, mégis sikerült. Néha okosnak kell lenni, és a szerencsére is szükség van, ma mindkettő megvolt" - fogalmazott Holler. A bukást felidézve elmondta, ő volt az első azok közül, akik nem estek el. "Szerencsém volt, az előttem haladó túlságosan gyorsan vette be a kanyart, én viszont megelőztem őt, és nem buktam. Gyorsítottam, és visszanézve láttam, hogy nagy előnyöm volt, így nem is kellett hajráznom" - fejtette ki.

A bukás miatt a 32 éves Bellettinek - aki 2010-ben szakaszt nyert a Giro d'Italián, melyen idén öt etapon is az első tízben zárt - nem volt esélye hajrázni a szakaszsikerért, ám így is ő lett a Tour de Hongrie második olasz győztese: 1930-ban Vasco Bergamaschi diadalmaskodott.

"Nagyon boldog vagyok, hatalmas dolog számomra ez a siker, hiszen először nyertem összetettet többnapos versenyen" - értékelt Belletti. Hozzátette, a záróetap kicsit nehezebb volt, mint azt előzetesen gondolták. "Nem akartam kockáztatni, fontos volt megőrizni az összetett elsőséget" - hangsúlyozta Belletti, aki a pontverseny győzteseként zöld trikós is lett. Hozzátette: csapata, az Androni Giocattoli-Sidermec remekül teljesített az egész héten.

A legjobb hegyimenőt illető piros mezt a lengyel Patryk Stosz érdemelte ki Valter Attila előtt, aki az összetett legjobb magyarjának járó fehér trikót ölthette magára a 865 kilométeres viadal végén.

"Összességében egyszerre volt a szakasz remek és mégsem az" - fogalmazott a 15. helyen záró Valter, aki leszögezte, a Pannon Cycling Team kiváló munkát végzett.

"Mindent megtettünk azért, hogy az enyém legyen a piros trikó, harminc kilométer/órás tempó fölött jöttünk felfelé. Az emelkedők azonban túl rövidek voltak, így a piros trikós velem tudott maradni, és gyorsabb volt nálam, megérdemelten nyert" - fejtette ki. "Sajnálom, mert szép lett volna a hegyi trikót elhozni, jövőre újra megpróbálom" - tette hozzá.



Eredmények:

5. (utolsó) szakasz, Kazincbarcika-Kazincbarcika, 128 km:



1. Nikodemus Holler (német, Bike Aid) 2:46:48 óra

2. Matteo Moschetti (olasz, Polartec-Kometa) azonos idővel

3. Kamil Malecki (lengyel, CCC Sprandi Polkowice) a. i.

4. Luca Mozzato (olasz, Dimension Data for Qhubeka) a. i.

5. Attilio Viviani (olasz, Sangemini) a. i.

...8. Móricz Dániel (Kőbánya Cycling Team) a. i.

9. Karl Ádám (magyar válogatott) a. i.

...19. Manuel Belletti (olasz, Androni Giocattoli-Sidermec) a. i.

...46. Valter Attila (Pannon Cycling Team) a. i.



Az összetett végeredménye a 39. Tour de Hongrie-n:



1. Belletti 19:21:07 óra

2. Malecki 27 másodperc hátrány

3. Paolo Toto (olasz, Sangemini) 28 mp h.

4. Patrick Schelling (svájci, Vorarlberg Santic) 31 mp h.

5. Holler 45 mp h.

...15. Valter 1:52 perc hátrány

A győztes olasz Manuel Belletti a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny eredményhirdetésén Kazincbarcikán 2018. augusztus 19-én. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

A Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny mezőnye Szendrő és Szalonna között 2018. augusztus 19-én. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

MTI