Kiskunhalas: 400 milliós felújítás az ősgyepes lovaspályán

2018. augusztus 19. 19:28

Az elmúlt harminc év legnagyobb fejlesztése valósult meg az üzemeltetők és a kormány közös támogatásának, erőfeszítésének köszönhetően, s így újulhatott meg az ország egyetlen ősgyepes lovaspályája – mondta Budai Gyula miniszteri biztos Kiskunhalason, a Hirling József Lovaspark fejlesztéseinek avatóján.

„Kiskunhalas a csipke és a gyógyfürdő mellett a hazai lovasélet központja, már évszázadok óta” – emlékeztetett beszédében Budai Gyula, aki az ünnepélyes átadón reményét fejezte ki, hogy a mostani fejlesztésnek köszönhetően már a 2020-as tokiói olimpián ott lehetnek a magyar lovasok, akár a halasi sportegyesületből is.

A lovasbázis történetéről elhangzott, hogy 1902-ben a csendőrség hozta létre, majd a második világháború után rövid időre a rendőrségé, majd a határőrségé lett. Az 1953-as évre is emlékeztetett Budai Gyula, kiemelve Hirling József szerepét, aki megalapította a Határőr Dózsa Sportegyesületet. Az egyesületben zajló munkának köszönhetően a város több lovas olimpikonnal is büszkélkedhet. Rómában, 1960-ban Suti István a tizedik helyen végzett, ami azóta is a legjobb magyar egyéni díjugrató eredmény. Suti István tiszteletére emléktáblát avattak az átadóünnepség előtt, és róla nevezték el a megújult, négyévszakos pályát.

Fülöp Róbert, Kiskunhalas polgármestere hangsúlyozta: rendkívül fontos lépés volt a lovaspark felújítása a város életében, hiszen a bázis eléggé lepusztult állapotban volt, amikor a település tulajdonába került. A városvezető reményét fejezte ki, hogy az első ütem után a többi fejlesztési tervükhöz is kapnak támogatást, hiszen a teljes lovasbázist – a lelátókat, az istállókat és a fedeles lovardát – is szeretnék korszerűsíteni, mert sportági, valamint turisztikai céljaik is vannak a lovasparkkal.

A Kiskunhalasi Lovasbandérium Egyesület bemutatója a kiskunhalasi Hirling József Lovaspark átadásán 2018. augusztus 19-én. MTI Fotó: Rosta Tibor

Bányai Gábor (Fidesz-KDNP) a térség országgyűlési képviselője beszédében kiemelte: érdemes segítséget kérni, és tenni azért, hogy ez a segítség megérkezzen. „Mi minden jót, amit kapunk, meg tudunk többszörözni” – mondta a beruházás kapcsán Bányai, aki remélte, hogy a jövőbeni tervekhez is jut támogatás az ország egyetlen, nem állami fenntartású lovasközpontjában.

„A sport olyan dolog, ami kortól függetlenül mindenkinek szól. Ha a jövőben gondolkodunk, akkor a magyar sportnak, sportolóknak és a magyar társadalomnak is érdeke, hogy egy erős Magyarország jöjjön létre, erős gondolkodással és erős sportágakkal. Bízom benne, hogy a kormányzati támogatásoknak köszönhetően a magyar lovassport is visszakerül arra a méltó, megbecsült helyére, ami megilleti, és értük is izgulhatunk Tokióban” – fogalmazott köszöntőjében Csampa Zsolt, önkormányzati koordinációért felelős helyettes államtitkár.

Budai Gyula miniszteri biztos, a Magyar Lovassport Szövetség olimpiai felkészülést koordináló bizottságának elnöke, Csampa Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium önkormányzati koordinációért felelős helyettes államtitkára, Bányai Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője, Fülöp Róbert polgármester és Juhász Tibor, a Magyar Lovassport Szövetség elnökségi tagja (b-j) a kiskunhalasi Hirling József Lovaspark átadásán 2018. augusztus 19-én. MTI Fotó: Rosta Tibor

A kiskunhalasi Lovas és Szabadidő Központ Kft. által üzemeltetett, több mint 110 éves lovasparkban 400 millió forintos kormányzati forrásból újították meg a főépületet, ami többfunkciós konferencia és rendezvényházzá változott. Kiépítették a teljes csatorna- és vízelvezető-rendszert, valamint új bejáratokat, kamionbeállókat, belső parkolókat, mutatós útburkolatot is kapott a bázis. A filces pálya bővítése úgy történt, hogy alkalmas legyen nemzetközi versenyek rendezésére.

A kiskunhalasi átadást lovasversenyek, lovas-show elemek, gyermekprogramok is kiegészítették.

Kovács Kornélia lovagol Karina nevű lován a kiskunhalasi Hirling József Lovaspark átadásán 2018. augusztus 19-én. MTI Fotó: Rosta Tibor

MTI