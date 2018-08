Ünnepel az ország: 350 program és ennél több tűzijáték

2018. augusztus 19. 23:03

Az államalapítás és államalapító Szent István király ünnepére, Magyarország születésnapjára készül az egész ország. A fővárosi ünnepi program hétfőn reggel fél kilenckor kezdődik a Kossuth téren és este kilenc óra után zárul a tűzijátékkal.

Augusztus 20-án, hétfőn a fővárosban – a hagyományos programsorozat részeként – felavatják az ifjú tiszteket, lesz a vízi- és légiparádé, délután pedig a hagyományos szentmisét követően megtartják a Szent Jobb körmenetet. Továbbra is várja az érdeklődőket a Mesterségek ünnepe a várban és a Magyar ízek utcája is.

Az este 9-kor kezdődő budapesti tűzijátékra már minden készen áll; a Lánchídról és Dunáról, uszályokról lövik majd föl a rakétákat – több mint hatezret. A fényparádét az előrejelzések szerint az időjárás biztosan nem zavarja meg. Kellemes, enyhén szeles időt jósolnak, ami tűzijáték idején ideális, a keletkező füstöt ugyanis az enyhe szél elfújja a Duna fölül.

A fentebb már említett légi- és víziparádé fél 10-kor kezdődik: aknamentesítő hajók, parancsnoki motorcsónakok, lánctalpas úszó gépkocsik a vízen, a levegőben pedig egy Airbus szállító repülőgép, gripenek, harci helikopterek lesznek láthatók.

Be lehet majd menni a Parlament épületébe és meg lehet nézni a Szent Koronát is, a kapukat délben nyitják ki.

Nagy érdeklődés övezte a rendezvényeket már vasárnap is

Míg a főváros egyes részein az előkészületek zajlanak, addig máshol már javában tartanak a programok. Hömpölygött a tömeg vasárnap is a Mesterségek ünnepén és a Magyar ízek utcájában is. Ingyenes koncertekkel várták a nagyérdeműt az Erzsébet híd budai hídfőjénél, a Szent Gellért-szobor alatt este, egymást követte az AWS, a Zanzibár és Tankcsapda. A nézők nagy része a hídról nézhette a produkciókat.

Közönség a Zanzibár zenekar fellépésén az augusztus 20-ai központi rendezvények keretében adott koncerten az Erzsébet híd budai hídfőjénél, a Szent Gellért-szobor előtt felállított színpadnál 2018. augusztus 19-én. MTI Fotó: Illyés Tibor

Az operatív törzs figyel

A fővárosi programokra az Országos Mentőszolgálat is készül, részletes mentési tervet dolgoztak ki. Győrfi Pál szóvivő az M1-nek arról beszélt, hogy a rendezvényhelyszíneken elhelyezett mentőegységek tudják majd a leggyorsabb ellátást nyújtani. „36 plusz kocsit állítunk szolgálatba a tűzijáték idejére a fővárosban. A budai és a pesti oldalon is lesz egy sürgősségi ellátóhely, ambulancia és külön mentésirányítási központot is létesítünk a mentésirányítás összehangolására” – tájékoztatott.

A fővárosi tűzijátékot biztosító mentőautók konvoja halad az V. kerületi Alkotmány utcában 2017. augusztus 20-án. MTI Fotó: Lakatos Péter

Kovács Zoltán kormányszóvivő ugyancsak az M1-nek nyilatkozva elmondta: rendkívül népszerűek az országszerte zajló programok is. Rendkívüli esemény nem történt, az operatív törzs minden eseményt kiemelten figyel – fűzte hozzá. Több ezren – rendőrök, katonák, tűzoltók, mentősök és meteorológusok – vannak szolgálatban az augusztus 20-ai ünnepségsorozat alatt.

Csak hétfőn mintegy 350 programot tartanak szerte az országban és csaknem 360 tűzijátékot jelentettek be. Szinte minden nagyobb településen fesztiválokkal, kulturális és gasztroprogramokkal várják az érdeklődőket. A vízpartok is megteltek, ahogy a szállodák és a panziók nagy részében sem lehet már szobát foglalni.

Elvétve kell esőre számítani

Augusztus 20-ára, néhány megye kivételével az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a tartós hőség miatt. Az előrejelzés szerint a sok napsütés mellett elvétve alakulhat ki zápor, esetleg egy-egy zivatar. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de zápor, zivatar környezetében átmeneti szélerősödés előfordulhat.

A legalacsonyabb hőmérséklet általában 14-20 fok között várható, de néhol ennél hűvösebb is lehet. Napközben 31-35 fokig melegszik a levegő.

hirado.hu - MTI - M1