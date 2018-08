Szerhij Rebrov lett a Fradi új vezetőedzője

2018. augusztus 22. 11:04

Szerdán hivatalos sajtótájékoztatón jelentették be: az ukrán Szerhij Rebrov veszi át a Ferencváros NB I-es labdarúgócsapatának irányítását, az egyesülettel kedden közös megegyezéssel szerződést bontó Thomas Doll utódjaként.

A Ferencvárosi Torna Club labdarúgó szakosztálya rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be az egyesülettel kedden közös megegyezéssel szerződést bontó vezetőedzője Thomas Doll utódját, aki a Dinamo Kijev korábbi edzője és játékosa, Szerhij Rebrov lett..

„Nagynevű jelöltekkel tárgyaltunk, de rá esett a választás. Magáért beszél, amit a Dinamo Kijevvel elért. Jelenleg 47. a legjobb edzők listáján, de a Dinamo Kijevnél eltöltött időszak alatt 14. is volt” – mondta a tájékoztatón Orosz Pál, az FTC Zrt. vezérigazgatója, aki azt nem árulta el, mennyi időre szól a 44 éves ukrán szakember szerződése.

A Nemzeti Sport Online értesülései szerint a klub a korai Európa-liga-búcsú miatt kezdeményezte a szakítást a német trénerrel, akinek stábjából Ralf Zumdick másodedző is távozik, az ugyancsak másodedző Máté Csaba viszont maradhat a klubnál.

A jelenleg 44 esztendős új szakvezető játékos-pályafutása során szerepelt a Sahtar Doneckben, a Dinamo Kijevben, a Tottenhamben, a Fenerbahcéban, a West Ham Unitedben és a Rubin Kazanyban is. A 75-szörös ukrán válogatott Rebrov 2014 óta edzősködik, korábban Kádár Tamás trénere is volt a Dinamo Kijevnél. Utóbbinál három évet töltött el a kispadon, ezalatt kétszer nyert bajnokságot és hazai kupát, valamint egyszer az ukrán Szuperkupát is elhódította irányításával a klub.

A 2015–2016-os szezonban a Chelsea, Porto, Maccabi Tel-Aviv és Dinamo Kijev alkotta csoportból másodikként juttatta tovább a kijevieket a Bajnokok Ligájában, a nyolcaddöntőben viszont a Manchester City nagy falatnak bizonyult: a hazai 3–1-es vereség után gól nélküli döntetlenre végeztek Angliában. Egy idénnyel korábban az Európa-ligában még tovább menetelt a gárdával, itt a negyeddöntőben a Fiorentinával szemben maradt alul a Dinamo Kijev (1–1, 0–2).

2017-ben szerződése lejártával távozott, majd nem sokkal később aláírt az al-Ahlihoz.

A szaúdi csapatnál egy évet sem dolgozott, idén áprilisban menesztették.

MTI