Több tanár kellene a természettudományok oktatásához

2018. augusztus 24. 13:47

Bőven elférnének még pedagógusok a természettudományi tantárgyak oktatásában – mondta Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke péntek reggel az M1-en.

Az elnök elmondta, változó a tanárlétszám a különböző tantárgyi területeken, az olasz nyelv oktatásában például többen vannak, mint amennyire szükség van.

Gondok azokon a kistelepüléseken vannak, ahol az iskola létszáma is nagyon alacsony. Azért is nehéz ezekre a településekre pedagógust találni, mert főállású tanárra szinte nincs is szükség – tette hozzá.

hirado.hu - M1