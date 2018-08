Orosz zongorista nyerte a Fiatal Zenészek Versenyét

2018. augusztus 24. 14:50

Ivan Besszonov orosz zongorista nyerte az ifjú zenészek versenyét csütörtök este az edingburghi Usher Hallban.

A 16 éves zenész, aki Csajkovszkij I. zongoraversenyének zárótételét adta elő a döntőben, a trófea mellett 7000 euróval is gazdagodott, és a következő szezonban fellépési lehetőséget kap a BBC Skót Szimfonikus Zenekarával.

Idén rendezték meg 19. alkalommal a vetélkedést, a döntőjébe bejutott Bencze Máté magyar szaxofonos is, aki Jacques Ibert Concertino da camera című művét játszotta. A 2500 néző befogadására alkalmas Usher Hallban tartott zenei megmérettetés döntőjében hatan szálltak versenybe. Az orosz és a magyar versenyző mellett a norvég Birgitta Elisa Oftestad, a cseh Indi Stivín, a német Mira Foron és a szlovén Nikola Pajanovic mérkőzhetett meg a győzelemért.

A magyar versenyző felkészítő tanára Linzenbold Gábor volt, mellette zongorakísérője, Richter Edit zongoraművész is aktívan segítette. A fiatal zenész az elmúlt években számos versenyen szerepelt jól és a közmédiában látható Virtuózok című klasszikus zenei tehetségkutató műsor 2017-es és 2018-as évadába is bekerült. Az edinburghi versenyen való indulás jogát is itt nyerte el az MTVA különdíjaként.

A Fiatal Zenészek Eurovíziós Versenyét (Eurovision Young Musicians) kétévente tartják meg az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége (EBU) aktív tagállamai.

hirado.hu - MTI