Kajak-kenu vb - Megvan a 200. és a 201. aranyérem

2018. augusztus 24. 19:23

A magyar versenyzők két arany- és egy bronzérmet nyertek a portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló kajak-kenu világbajnokság pénteki döntőiben.

Az első győzelem a kajakozó Bodonyi Dóra nevéhez fűződött, aki az 1000 méteres versenyben nyert magabiztosan, s ezzel megszerezte a magyar kajak-kenu sport 200. aranyérmét a gyorsasági szakágban. Később a 29. születésnapját éppen pénteken ünneplő Csipes Tamara és Medveczky Erika kajakos duója ugyancsak 1000 méteren lett első. A harmadik magyar érmet, egy bronzot a kajakozó Nádas Bence szerezte 500 egyesben.

A versenyzőket 28 fok, verőfényes napsütés és erős jobbos oldalszél várta a nemzeti kajak-kenu központban, magyar részről pedig a szolnokiak 24 éves kajakozója, Bodonyi Dóra kezdte a döntős szereplést. Ő tavaly megnyerte az Eb-t K-1 1000 méteren, majd a racicei vb-n ötödik lett. Most magabiztos előfutam-győzelemmel került a fináléba, ahol az éremesélyesek között tartották számon, s ő ennek megfelelően is kezdett. Kétszáz méter után az élre állt, s fokozatosan növelte előnyét, olyannyira, hogy féltávnál már egy hajóhosszal vezetett üldözőivel, az ausztrál Alyssa Bull-lal és az Eb-címvédő német Nina Krankenmann-nal szemben. Miközben riválisai elfáradtak, Bodonyi a hajrát is jól bírta, s végül fölényes győzelmet aratott, s a célban elégedetten csapott öklével a levegőbe.

A győztes Bodonyi Dóra a női kajak egyesek 1000 méteres döntőjében a portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló kajak-kenu világbajnokságon 2018. augusztus 24-én. MTI Fotó: Kovács Tamás

A magyar kajakosok és kenusok az eddigi 43 gyorsasági világbajnokságon 199 aranyérmet gyűjtöttek, így Bodonyié a kétszázadik győzelem.

"Nagyon ideges voltam, de bíztam benne, hogy mivel egész évben jó formában voltam, ez most is kijön. Egész évben ilyen szélben edzettem és versenyeztem, így tudtam kezelni a körülményeket. Nem tudtam, hogy a kétszázadik magyar aranyéremre hajtok, de nagyon örülök neki, hogy én nyertem meg" - mondta a parton a versenyző, aki még az 500 méteres négyessel is érdekelt lesz a vb-n.

Férfi C-2 200 méteren a Hajdu Jonatán, Fekete Ádám duó is dobogós helyért hajtott - tavaly harmadik lett ebben a számban -, de nem sikerült elérnie a célját, végül ugyanúgy, ahogy az idei Európa-bajnokságon, az ötödik helyen végzett a döntőben. A győzelem - némi meglepetésre - a fehérorosz Hleb Szaladuha, Gyenyisz Mahlaj duóé lett.

Az 500 méteres finálékat magyar részről a kenus Lakatos Zsanett nyitotta, de Hajduékhoz hasonlóan ő sem tudott beleszólni az érmes helyek sorsába, s ő is ötödikként ért célba az orosz, fehérorosz, kanadai trió mögött. A másik magyar kenus, a tíz éve párosban olimpiai bronzérmes Kiss Tamás a középfutam után azt mondta, már az is bravúr, hogy múlt heti hátsérülését és kényszerpihenőjét követően döntőbe jutott, így ott nem is voltak vérmes reményei. A 31 éves csepeli sportoló ennek megfelelően csak egy riválisát tudta megelőzni a nagyon erős mezőnyben, s a nyolcadik helyen zárta a világbajnokságot. A számot a brazil Isaquias Dos Santos nyerte.

A kajakozóknál a kirobbanó erőben lévő szegedi Nádas Bencéért szoríthattak a magyarok, s ő nem is maradt adós a jó teljesítménnyel. Bár a táv nagy részében csak a középmezőnyben lapátolt, az utolsó száz méteren nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt, s ugyan a címét megvédő cseh Josef Dostáltól és a német Tom Liebschertől jelentősen lemaradva ért be, de közvetlen riválisait sikerült megelőznie, így harmadik lett. A 22 éves kajakozónak egyesben ez az első világbajnoki érme.

"Az utolsó ötven méteren csak az edzőmet hallottam, hogy gyere még, gyere még, s én mindent beleadtam. Nagyon jó érzés volt a versenyzés, élveztem. Hoztam a maximumot, s ma ez egy harmadik helyet ért, nagyon örülök neki!" - fogalmazott a parton Nádas.

A pénteki döntős programot egy újabb 1000 méteres szám, s egy újabb magyar győzelem zárta. A női kajak kettesek versenyében a Csipes Tamara, Medveczky Erika egységnek gyakorlatilag nem volt ellenfele, a riválisok a táv jelentős részében csak a hátukat nézhették. Féltávnál egyhajónyi, a hajrához érkezve pedig már több mint kéthajónyi volt az előnyük, így kétség sem férhetett a győzelmükhöz. Medveczky megvédte a címét, miután tavaly Farkasdi Ramónával nyerte ezt a számot a vb-n, a négyesben olimpiai bajnok Csipes pedig tavalyi szülési szabadsága után világbajnoki arannyal tért vissza.

"Nem hiszem, hogy kapok tortát, mert nem ehetek édességet, legfeljebb iszunk egy pohár bort" - mondta a születésnapos Csipes, aki hangsúlyozta: ezért az egy számért utazott ki, s ebben a maximumot akarta nyújtani.

"Nagyon élvezek Erikával párost menni, nagyon nehéz ugyanis tökéletes párt találni. Az a jó páros, amelyben úgy érzed, mintha egyesben mennél, s vele olyan" - dicsérte társát a Honvéd kajakozója.

Medveczky is megerősítette: nagyon jó párost alkotnak, s már edzésen is eveztek olyan időt, amely csúcsnak számít.

A győztes Csipes Tamara és Medveczky Erika a női kajakpárosok 1000 méteres döntőjében a portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló kajak-kenu világbajnokságon 2018. augusztus 24-én. MTI Fotó: Kovács Tamás

A B döntőkben is volt két magyar hajó: 1000 méteren a Korisánszky Dávid, Mike Róbert kenu kettes és az Ilyés Róbert, Noé Bálint kajakpáros is negyedik lett, azaz összesítésben a 13. helyen zárt. Mindkét olimpiai számot a németek egysége nyerte.

A pénteki versenynap - amelynek küzdelmeit a helyszínen tekintette, illetve tekinti meg Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is, sőt Csipeséknek ő adta át a győztesnek járó virágcsokrot - 500 és 1000 méteres elő- és középfutamokkal zárul, a programban négy magyar egység lesz érdekelt.

A portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló kajak-kenu világbajnokság pénteki döntőinek dobogósai és a további magyarok eredményei:

férfiak:



K-1 500 m, világbajnok:

Josef Dostál (Csehország) 1:37.905 p

2. Tom Liebscher (Németország) 1:38.912

3. Nádas Bence 1:39.516

K-2 1000 m, világbajnok:

Max Hoff, Marcus Gross (Németország) 3:15.797 p

2. Francisco Cubelos, Inigo Pena (Spanyolország) 3:16.617

3. Marko Tomicevic, Milenko Zoric (Szerbia) 3:17.407

...13. (a B döntőben 4.) Ilyés Róbert, Noé Bálint

C-1 500 m, világbajnok:

Isaquias Dos Santos (Brazília) 1:49.203 p

2. Sebastian Brendel (Németország) 1:49.496

3. Martin Fuksa (Csehország) 1:50.143

...8. Kiss Tamás 1:56.217

C-2 200 m, világbajnok:

Hleb Szaladuha, Gyenyisz Mahlaj (Fehéroroszország) 37.646 mp

2. Arsen Sliwinski, Michal Lubniewski (Lengyelország) 37.816

3. Alekszandr Kovaljenko, Ivan Stil (Oroszország) 37.993

...5. Hajdu Jonatán, Fekete Ádám 39.026

C-2 1000 m, világbajnok:

Yul Oeltze, Peter Kretschmer (Németország) 3:38.207 p

2. Serguey Madrigal, Fernando Enrique (Kuba) 3:39.462

3. Kirill Samsurin, Ilja Peruvhin (Oroszország) 3:40.647

...13. (a B döntőben 4.) Korisánszky Dávid, Mike Róbert



nők:



K-1 1000 m, világbajnok:

Bodonyi Dóra 4:02.892 p

2. Lizzie Broughton (Nagy-Britannia) 4:03.927

3. Bridgitte Hartley (Dél-afrikai Köztársaság) 4:04.017

K-2 1000 m, világbajnok:

Medveczky Erika, Csipes Tamara 3:39.811 p

2. Justyna Iskrzycka, Paulina Paszek (Lengyelország) 3:43.758

3. Sarah Brüssler, Melanie Gebhardt (Németország) 3:45.091

C-1 500 m, világbajnok:

Kszenyija Kuracs (Oroszország) 2:10.991

2. Aljona Nazdrova (Fehéroroszország) 2:11.631

3. Katie Vincent (Kanada) 2:12.148

...5. Lakatos Zsanett 2:19.448





A vb további programja magyar idő szerint:

később:

500 méteres elő- és középfutamok 18.50

szombat:

200, 500 és 1000 méteres középfutamok 10.30

para döntők 11.40

200, 500 és 1000 méteres döntők 13.00

200 és 500 méteres elő- és középfutamok 16.00

vasárnap:

200 és 500 méteres középfutamok 11.00

200 és 500 méteres döntők 13.00

5000 méteres döntők 16.00

MTI