NB I - Döntetlen Kisvárdán

2018. augusztus 25. 23:06

Megszerezte második pontját a labdarúgó OTP Bank Ligában a Kisvárda azzal, hogy szombaton hazai pályán döntetlent játszott a Diósgyőrrel a hatodik fordulóban.

Az újonc csapat egy hete története első élvonalbeli góljával az első pontját gyűjtötte be, most pedig a másodikkal a másodikat.

A vendég DVTK sorozatban a 13. idegenbeli bajnoki mérkőzésén maradt nyeretlen.



OTP Bank Liga, 6. forduló:

Kisvárda Master Good-Diósgyőri VTK 1-1 (0-1)



Kisvárda, 2137 néző, v: Szőts

gólszerzők: Vári (51., tizenegyesből), illetve Mihajlovic (41.)

sárga lap: Horváth Z. (27.), illetve Tóth B. (45.), Karan (49.), Forgács (89.)



Kisvárda: Felipe - Melnyik, Ene, Vári, Protic (Mitosevic, 59.) - Lucas, Misic (Karaszjuk, 83.) - Ilic, Goszonyi (Sassa, a félidőben), Anderson - Horváth Z.



DVTK: Antal - Sesztakov, Brkovic, Karan, Nagy T. - Tóth B., Tajti, Bárdos (Forgács, 78.)- Makrai (Hasani, a félidőben), Mihajlovic, Vernes (Joannidisz, 68.)



Jó iramban, kisvárdai fölénnyel kezdődött a mérkőzés. A hazai csapat már az ellenfél térfelén letámadott és többször eljutott kapura lövésig. Mintegy húsz perc elteltével ugyan visszavett az iramból, de a szórványos diósgyőri támadásokat így is magabiztosan szűrte meg. Végig fölényben futballozott a hazai csapat, ez azonban nem járt azzal, hogy sok nagy helyzetet dolgozott volna ki, több távoli lövése ugyanakkor veszélyes volt. A hajrában viszont váratlanul vezetést szerzett a DVTK: egy bal oldali szöglet után a lecsorgó labdát Mihajlovic az öt és felesről, középről passzolta a hazai kapuba.

A második félidő elején a Kisvárda büntetőből egyenlített, Karan húzta földre a mezénél fogva Horváthot, a tizenegyest Vári higgadtan a bal alsó sarokba lőtte. Ezután ismét lendületbe jött a hazai együttes, amely végig sokkal aktívabban játszott, mint a DVTK. A vendégcsapat alig jutott el a kisvárdaiak tizenhatosáig, miközben a hazaiak többször is közel álltak a gólszerzéshez és ezzel első élvonalbeli győzelmük kiharcolásához, ami azonban végül nem jött össze nekik.

MTI