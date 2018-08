Ők nyertek a IV. Kulturális Filmek Fesztiválján

2018. augusztus 27. 11:29

A hétvégén fejeződött be Szatmárcsekén a filmfesztivál, amelynek résztvevői pozitív példákkal mutatták be a Kárpát-medence magyarok lakta területein ma is élő helyi magyar kultúra értékeit, azok nemzeterősítő szerepét.

Váraljai kávézó – az élő történelem Ungváron című film alkotói, Kovács Géza és Vass Tamás, a közmédia kárpátaljai tudósítói nyerték el a fődíjat és a hozzá tartozó 800 ezer forintos pénzjutalmat a IV. Kulturális Filmek Fesztiválján.

Az alkotók 45 filmet küldtek be a versenyre, ezek közül 25 film került a döntőbe. A zsűrit a közelmúltban bekövetkezett haláláig Kerényi Imre miniszterelnöki megbízott vezette, a feladatot Vitézy László Balázs Béla-díjas filmrendező vette át tőle. A testület munkájában Balogh Ákos Gergely, a Reakció Kiadó munkatársa és Varjú Frigyes, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. nemzetiségi és külhoni műsorainak főszerkesztője vett még részt.

A 300 ezer forintos közönségdíjat A vér nem válik vízzé – vajdasági székelyek című film kapta, amelyet a szabadkai Pannon RTV munkatársai, Gyarmat Angéla, Kovács Róbert és Szügyi Dávid készítettek.

A második helyezettnek járó 300 ezer forintos díjat a szabadkai Pannon RTV munkatársai, Herczeg Zsolt, Szalai Adrián és Miskolci Renátó vehette át a Domonkos Tibor hangszerkészítőt bemutató filmért.

A harmadik helyezett A Szegedi papucs története című film, Borbás Edina és Németh László munkája lett. Az alkotók 250 ezer forintos pénzjutalmát a Magyar Művészeti Akadémia Film- és Fotóművészeti Tagozata ajánlotta fel.

A Debrecen TV munkatársainak Virág virágossága – Csengersima című filmje a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 100 ezer forintos különdíjában részesült.

A Húsvétra várva című alkotás, a csíkszeredai MTVA-tudósítók, Csúcs Mária és Csúcs Péter filmje Szatmárcseke különdíját kapta

Valamennyi film ezen a linken érhető el.

hirado.hu - MTI