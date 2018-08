A szlovákok többsége idén nem ment nyaralni

2018. augusztus 27. 16:37

Sehova sem utazott nyaralni az idén Szlovákia lakosságának nagyobb hányada, többnyire anyagi okok miatt - derült ki a Go4insight piackutató ügynökség felméréséből, amelynek megállapításait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség tette közzé hétfőn.

Az augusztusban készült felmérés szerint csak a megkérdezettek 46 százaléka tudott szabadságra utazni az idei nyári szezonban, miközben a felmérés készítői azt vették nyaralásnak, ha valaki kifejezetten üdülési céllal legalább egy hetet tudott tölteni lakóhelyétől távol. Azoknak a nagy többsége, akik nem jutottak el nyaralni az idén, ezt azzal magyarázta, hogy egyszerűen nem futotta rá anyagilag, ugyanakkor az otthonmaradók mintegy negyede, saját vagy családjuk egészségügyi problémáival indokolta a döntést.

A nyaralást az idén kihagyók túlnyomó többsége, mintegy háromnegyede, a hatvan évnél idősebbek, az átlagosnál alacsonyabb bevétellel rendelkezők és az ezernél kevesebb lakossal rendelkező települések lakói közül került ki.

A felmérés szerint azok közül, akik az idén eljutottak nyaralni, a legtöbben (a megkérdezettek 74 százaléka) a szezon alatt egy alkalommal utazott el szabadságolni, ugyanakkor több, mint ötödük (a megkérdezettek 22 százaléka) két nyaralást is megengedett magának, 4 százalékuk pedig hármat vagy annál is többet. A szlovákiai turisták döntő többsége (a megkérdezettek 76 százaléka) külföldön nyaralt az idén. A külföldi nyaralóhelyek közül az idén is Horvátországot választották a legtöbben (a külföldön nyaralók 30 százaléka), amit Olaszország, Csehország és Görögország követett a sorban. Érdekességnek számít, hogy bár Szlovákiában a nyaralóhelyek tekintetében hagyományosan a horvát tengerpart számít a legfelkapottabbnak, a felmérés szerint a lakosság több, mint egyharmada még sohasem szabadságolt tengerparton.

MTI