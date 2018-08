Czeglédy Csaba sokallja a bűnügyi óvadékot

2018. augusztus 28. 10:04

A mintegy 6,3 milliárdos költségvetési csalással gyanúsított Czeglédy Csaba sokallja az 50 millió forintos óvadékát, így fellebbezett a bíróság döntése ellen. Az ügyészek ugyancsak fellebbeztek, így a szocialisták volt politikusa óvadék ellenében sem szabadulhat. Ugyanakkor az ügyészek indítványozták a Gyurcsány Ferencnek és a DK-nak is dolgozó ügyvéd szeptember 5-én lejáró letartóztatásának meghosszabbítását.

Elbírálta a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírója a bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, valamint gazdasági csalás alapos gyanúja miatt folyó eljárásban a bűnszervezet vezetőjének tartott Czeglédy Csaba és védője indítványát óvadék ellenében történő szabadlábra helyezéséről.

Az első fokon eljáró járásbíróság 50 millió forint óvadék letétele esetére rendelte el Czeglédy letartóztatásának megszüntetését és egyben bűnügyi felügyeletét a lakóhelye szerinti ingatlanra 4 hónapi időtartamra.

A végzés indokolása szerint a bírói engedélyes kényszerintézkedés elrendelésének feltételei közül mind az eljárás meghiúsításának a veszélye, mind a bűnismétlés veszélye fennáll, azonban a gyanúsított által fizetendő és a bűncselekmény tárgyi súlyához kellően igazodó óvadék a bűnügyi felügyelet elrendelésével alkalmas a kényszerintézkedést megalapozó okok kiküszöbölésére.

Czeglédy nem tartja reálisnak az 50 millió forintos óvadékot. A volt politikus ügyvédje, Hankó Faragó Miklós a 24.hu.-nak azt mondta: fellebbeznek a döntés ellen. A Csongrád Megyei Főügyészség ugyancsak fellebbezést jelentett be az óvadék letétbe helyezésére irányuló kérelem elutasítása érdekében. A főügyészség álláspontja szerint a bűncselekmény jellegére, bűnszervezetben történő elkövetésére, a gyanúsítottak egymáshoz való viszonyára, valamint Czeglédy Csaba büntetőeljárás során tanúsított magatartására figyelemmel enyhébb kényszerintézkedéssel sem a bűnismétlés veszélye, sem pedig az eljárás meghiúsításának a veszélye nem küszöbölhető ki.

A bűnszervezet vezetésével is gyanúsított férfi adócsalásért felelhet Fotó: Kurucz Árpád

A fellebbezésében a főügyészség hivatkozott továbbá a Szegedi Törvényszék júliusi végzésére is, amely a letartóztatás szeptember 5-ig történő meghosszabbításával kapcsolatos fellebbezést bírálta el. A törvényszék ugyanis lényegében az ügyészi fellebbezéssel egyezően adta indokát annak, hogy Czeglédy esetében miért kizárt az enyhébb kényszerintézkedés alkalmazása.

Ezzel párhuzamosan a Csongrád Megyei Főügyészség indítványt tett a bíróságnak Czeglédy letartóztatásának további 3 hónappal történő meghosszabbítására. A három indítványról legkésőbb jövő hét szerdáig döntésnek kell születnie, addig a volt MSZP-s a rácsok mögött marad.

Az alapos gyanú szerint a Czeglédy Csaba vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, amely diákmunka-közvetítéssel foglalkozott. Az ügyészség álláspontja, hogy a gyanúsítottak célja az volt, hogy a bűnszervezet élén álló és a Human Operator Zrt.-hez köthető személyek, az azt követő szinten lévő közvetítő cégek, illetve a céghálózat alján levő és strómanok által vezetett kilenc iskolaszövetkezet segítségével a diákmunka közvetítése után járó közterhek megfizetését elkerüljék.

A gyanú szerint a bűnszervezet 6,294 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek azzal, hogy az iskolaszövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, azt nem fizették meg.

Az Éljen Szombathely!–MSZP–DK–Együtt szombathelyi önkormányzati képviselőjét 2017. június 16-án vették őrizetbe, majd gyanúsították meg. Az új büntetőeljárásról szóló törvény szerint a nyomozást 2019. június 16-ig kell befejezni, ám az eljárás várhatóan még ősszel vádemeléssel fejeződhet be.

magyaridok.hu - MTI