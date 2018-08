Gömbvillám pusztíthatott Bátaszéken

2018. augusztus 28. 23:00

Vasárnap hajnalban hatalmas vihar volt, olyan erővel csapott a villám az épületbe, hogy még a fémtető is meggörbült. A bátaszéki gazdának mindene odalett. Sokan azt mondják, gömbvillám pusztított a településen.

Akkora feszültség keletkezett, egy szénatárolóban és a melléképületében Bátaszéken, ahova még vasárnap hajnalban csapott a villám, hogy a fémtetők is meggörbültek. A szomszéd férfi lett figyelmes a tűzre, ő értesítette a tűzoltókat és a tulajdonost.

„Arra ébredtünk, hogy egy nagy durranás volt, befutottam és akkor láttam, hogy lángol az egész épület” – Vaszlavek Róbert szomszéd az M1-nek.

A környező településről 20 tűzoltó érkezett és 4 vízsugárral próbálták eloltani a tüzet.

„Vasárnap hajnali egy óra négy perckor kaptuk a bejelentést miszerint egy mezőgazdasági épületben tűz ütött ki, benne élő állatokkal. Itt korábban egyébként olyan jellegű mezőgazdasági épület volt, lapos tetőt, féltetős gerendából készített épület” – mondta az M1 Híradónak Bátaszéki Önkormányzatai Tűzoltóság parancsnoka, Bóta Gyula.

A tulajdonos percek alatt a helyszínre érkezett, de már semmit nem tehetett. A tűzben alig negyed óra alatt minden megsemmisült és csaknem 200 kecske is elpusztult. Csak egy szarvasmarha és a borja, illetve egy a kismacska élte túl a nyolc méter magas lángokat. Szinte minden odalett.

A vállalkozó a kecsketartás mellett többek között kézműves tejtermékeket is készített. Most a megélhetését veszítette el. Az elpusztult állatok tetemének elszállításában az önkormányzat is segítséget ajánlott.

„Első lépésben abban szeretnénk segítséget nyújtani, hogy az állati hullák elászállítása minél gyorsabban megtörténjen. Tekintettel arra, hogy hála istennek megint jó meleg idő van, nem szeretnénk semmilyen járványt itt a környéken. Ebben megpróbálunk segíteni ha szükséges a költségeket megelőlegezni” – részletezte Bátaszék polgármestere, Bozsolik Róbert.

Közben kiderült, hogy a bérelt épületnek nem volt biztosítása. Felmerült annak a gyanúja is, hogy a meglepően nagy károkat egy gömbvillám okozhatta, amely egy átlagos villámcsapásnál hosszabb ideig okoz elektromos zavart. Erre azonban jelenleg nem is lehet biztosítást kötni.

hirado.hu - M1