Egy egész megye sorsa múlhat a léalma felvásárlási árán

2018. augusztus 29. 17:07

Megegyezésre jutottak a szabolcsi almatermelők az egyik feldolgozóval a léalma átvetéli áráról, így a három nagyvállalat közül a Döhler üzemében megkezdődött a léalma feldolgozása. A sűrítménygyártás a másik két nagy feldolgozóüzemében még mindig áll. Több mint százezer tonna érett léalma rohadt el az utóbbi napokban.

A gazdák folyamatosan demonstrálnak, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) pedig a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara etikai bizottságánál indított eljárást kartellezés miatt a szóban forgó cégek ellen. A termelők korábban azt mondták, hogy amíg nem kapják meg az önköltségi árnál minimális két forinttal több, azaz a 25 forintos kilónkénti árat, addig nem szállítanak. A Döhler üzemében azonban megkezdték a léalma feldolgozását.

„A vállalat volt annyira tisztességes, hogy a 20 forint nettó árat hajlandó volt megfizetni a másik két feldolgozóval ellentétben, így oda megindult a beszállítás. A másik két cég 17 forintot ajánlott, amely még mindig nem téríti meg az önköltséget” – fogalmazott a Kossuth Rádió Ütköző délben című műsorában a Magosz elnöke.

Jakab István emlékeztetett: mindhárom feldolgozó ajánlata a léalma kilóját tekintve 13 forint volt, és felvetődött a kartellezés gyanúja. „Volt, aki tisztességesen elmozdult azóta erről a holtpontról” – mondta.

Szégyenletes ár a 20 forint

Csath Magdolna közgazdász szerint nem biztos, hogy a húszforintos ártól „boldognak kellene lenni”, hiszen viszonylag ez is szégyenletest. Kifejtette: végzett egy kis kutatómunkát az egyik osztrák cég után, és kiderült, hogy az foglalkozik építőiparral, személygépkocsi-kölcsönzéssel, csomagszállítással, hulladékgyűjtéssel és -feldolgozással. „Egyszerűen ez egy nagyon fura cég, maradjunk annyiban” – tette hozzá.

Továbbá kijelentette: a Gazdasági Versenyhivatalnak (GVH) már rég bele kellett volna avatkoznia az ügybe, hiszen a hivatal feladata, hogy a tisztességes piaci magatartáson őrködjön, és ha kartellgyanút lát, akkor lépjen fel. A közgazdász rávilágított, ez egy rendkívül kis piac, ami azt jelenti, hogy igazából nincs is piaci verseny, hiszen a feldolgozóüzemek valószínűleg megállapodhattak a beszállítók kárára. Hozzátette, gyakorlatilag arról van szó, hogy az állam nem látja el a feladatát, hiszen a Gazdasági Versenyhivatal az állam része.

Nem él a magyar állam a jogos eszközökkel

Úgy vélekedett továbbá, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hozzáállása is értelmezhetetlen közgazdasági szempontból, hiszen Magyarországon az adóhivatal rendkívül szigorú. „A NAV miért nem néz bele ennek a cégnek a számláiba? Hogyan képezi az árait, milyen költségeket számol el, mennyi profitot visz ki Magyarországról” – tette fel a kérdéseit Csath Magdolna.

Úgy folytatta, az látszik, hogy béna kacsaként áll szemben a magyar állam a gazdák problémájával, és küszködik a Magosz és tüntetgetnek a gazdák, de a magyar állam nem él a jogos eszközökkel. Felvetette, hogy a magyar mezőgazdaság többféle kiváló minőségű gyümölcsöt termeszt, azonban arra még nincs megoldás, hogy egy magyar vállalat dolgozza fel a termékeket, amelyekből több ezer forintos termékeket állítanak elő.

Jakab István ezekre a felvetésekre azt mondta: nagyon komoly és súlyos felelőssége van a GVH-nak, hiszen ha a versenyhivatal piaci zavarnak tekinti azt, hogy a betakarítás és beszállítás értékét sem hajlandó megfizetni egy vállalat, az mindennek a teteje. Arról is beszélt, hogy a gazdák és a cégek között van egy szerződés, amelyben szigorú szabályokat fogalmaznak meg tekintettel az áru mennyiségére, a szállítási határidőre vagy akár a kötbérre. Arra a kérdésre, hogy a gazdák miért egyeztek bele a szerződési feltételekbe, azt mondta, a gazdák nem fordulnak a szervezetekhez.

„Én most nyomoztam ki ezeket a szerződéseket, most jutottam hozzá, és most indítottuk el az etikai vizsgálatot, már a mai nap folyamán” – mondta Jakab.

Törvénymódosítás jöhet

Csath Magda erre úgy reagált: a gazdák nem közgazdászok, ők az almatermeléshez értenek, és a szervezeteknek dolga lenne a gazdatársadalom felkarolása. Hozzátette, ez egy megegyezéses viszony, és a magyar beszállítónak eddig senki nem akart jót, hiszen a vállalkozások természete a nyerészkedés.

Jakab István erre azt mondta, már kész van az a szerződési formula, amelyet el fognak fogadtatni a cégekkel, sőt, kilátásba helyezte, hogy ha kell törvénymódosítást léptetnek életbe azzal kapcsolatosan, hogy mit kell figyelembe venni az árképzésnél. Megjegyezte, a gazdák nincsenek hozzászokva a profitéhséghez, és ahhoz, hogy a vállalatok ilyen komoly erőfölényben vannak. „Ez gyakorlatilag egyre inkább erősödik, ez Magyarországon a magyar gazdák körében nem volt teljes körű, most úgy látszik, hogy ez kiteljesedett” – fűzte hozzá.

A közgazdász ezzel nem értett egyet. Azt mondta, a cégek profitéhsége természetes. „Az egy dolog, hogy nem szeretjük, de azért jönnek Magyarországra, mert iszonyú nagy profitot lehet termelni. Én mindig csodálkozom ezen, hogy most jövünk erre rá, hogy ekkora a profitéhség” – jegyezte meg.

Magyar feldolgozóüzem épülhet

Jakab István kijelentette: megkezdték a munkát, jó úton járnak hogy egy gazdatulajdonban lévő, legkevesebb 130 ezer tonna alma feldolgozására képes, a kor technológiai színvonalán működő üzemet létesítenek azért, hogy a termelési csúcsokat le tudják vezetni, és azt mondani, hogy „kérem, nincs felesleg”, tehát ennyi az árualap, a felesleget pedig le tudják vezetni.

Azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt években ez miért nem jutott senkinek az eszébe, azt mondta, a kezdeményezés nem mostani, azonban a beruházási kedv csökken, amikor az almáért jó árat adnak. Hozzátette, a feldolgozót 60 százalékos uniós és állami támogatásból meg lehet építeni.

Állami láncolatra lenne szükség

Csath Magda szerint tulajdonképpen egy egész állami láncolatot kellene létrehozni, hiszen ez kimondottan az az ágazat, amelyet nem privatizáltatni kellett volna a külföldi cégekkel, hanem megerősíteni kellett volna, mint nemzeti stratégiai ágazatot. Úgy vélte: értékláncként kellene tekinteni az ágazatra, és nemcsak lét kell csinálni az almából, hanem létre kellene hozni egy rendszert, amelynek lényege, hogy a „földtől a piacig” ellenőrzött körülmények között, magyar kézben levő cégektől jutna el az áru a fogyasztókhoz.

Úgy vélte: erre minden adottságunk megvan, és kétféle haszna is lenne ennek a megmozdulásnak: az egyik, hogy ez mind magyar kézben van, ami azt jelenti, hogy az országban marad a profit, és itt is fektetik be a pénzt. A második, hogy válságállóvá tenné a kezdeményezés a gazdaságot, hiszen ezek az egymással összefonódó cégek nem fognak elvonulni innen, hiszen magyarok, ezért itt is akarnak befektetni.

Felhívta a figyelmet: élelmiszeriparra mindig szükség lesz, hiszen válságban lehet, hogy az emberek nem vesznek autót, de enni akkor is fognak. Csath Magda szerint továbbá nem véletlen, hogy a külföldi cégek először ide léptek be, hiszen pont ezt az értékláncot akarták feldarabolni. Hozzátette, ez a nyugati vállalatoktól egy logikus magatartás, azonban szembe kell helyezni velük a nemzeti érdekeket és értékeket.

A huszonnegyedik órában

Jakab István egyetértett azzal, hogy az értéklánc meghatározó, és úgy fogalmazott: igazodni kell a változó fogyasztói igényekhez. Úgy vélte: egy jó stratégiával be kell szállni az értéklánc kiépítésébe, hogy képesek legyünk Európa szívében a magas minőségű alapanyagot különösen értékes élelmiszerré feldolgozni. Hozzátette, ennek része nemcsak a léalma, hanem lehet gyártani almamagolajat, kivonatokat vagy éppen aromát. Hozzátette, a GMO-mentes Magyarország fenntartása is fontos: létfontosságúnak nevezte, hogy egyéb élelmiszereket magas feldolgozottsági fokban piacra lehessen vinni.

„A huszonnegyedik órában vagyunk, elkezdődött az almával, elkezdődött a gabonával, a kukoricával, és jön a többi, és ehhez természetesen be kell kapcsoljunk egy vízgazdálkodási rendszert, amely gyakorlatilag megfogja a felszíni vizeket, klímát befolyásol, és a termelés biztonságát adja. És erre kellene ráépíteni az ipart” – részletezte.

Egyedül nem fog menni

Arra a felvetésre, hogy kialakulhat-e egyfajta intézményesített szövetség a gazdák között, ahogy a méztermelőknél is, Jakab István azt mondta: ez az egyetlen megoldás.

„Csak az az egyetlen megoldás, hogy a gazda összefog, létrehozza a saját üzemét, és ezt követően partnere a magyar kormánynak, hiszen ha feldolgozták az alapanyagot, lehet tárolási támogatásért és piacra jutási támogatásért folyamodni. Nekünk azt kell csinálni, hogy lerombolni ezt a láncot, és felépíteni a sajátunkat itt Európában” – magyarázta.

„Itt van előttünk a lehetőség, hogy ebből egy versenyképes értékláncot hozzunk létre, de ezt a gazdák egyedül nem tudják megcsinálni, szigorúan szükség van a magyar állam kezdeményezésére, vállalkozó szellemére, agilitására” – szögezte le Csath Magdolna.

Jakab István egyetértését fejezte ki az elhangzottakkal kapcsolatban, és úgy reagált: kiemelt beruházásként kívánják a feldolgozóüzemet megvalósítani, hiszen ebben az esetben egész Szabolcs-Szatmár-Bereg megye léte a tét.

hirado.hu - Kossuth Rádió 180 perc