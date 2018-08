Megnyitotta székelyföldi irodáját a román EP-képviselő

2018. augusztus 30. 17:35

Megnyitotta sepsiszentgyörgyi irodáját Catalin Ivan, a román Szociáldemokrata Párt (PSD) színeiben megválasztott, de a pártból kizárt európai parlamenti képviselő.

Catalin Ivan az egyik közösségi portálon számolt be csütörtökön az első székelyföldi munkanapjáról.

"Ha bárki szóba áll a környéken élő románokkal, nyilvánvalóvá válik számára, hogy Hargita és Kovászna megyékben romántalanítási folyamat zajlik. A stratégia az RMDSZ-é, magyarországi támogatással, de a bukaresti román pártok támogatását is élvezi. Opportunizmusból, azért, hogy az RMDSZ szavazataival kényelmes többségben tudhassák magukat, a román politikusok cinikusan lemondanak erről a két megyéről. Ebben a pillanatban Hargita és Kovászna megye már nem román terület, csak papíron az" - áll az európai parlamenti képviselő szerdai bejegyzésében.

Catalin Ivan hozzátette: Dan Tanasával, a Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) elnökével elhatározták, hogy csatlakoznak azokhoz, akiknek évek óta sok esetben a román intézményekkel kell megküzdeniük a nemzeti identitásuk megőrzéséért.

A politikus a Mesagerul de Covasna internetes kiadásában csütörtökön közölt interjút is csatolta. Ebben arról beszélt, hogy a térségben kisebbségben élő románoknak rendszeresen megsértik a jogait. Úgy vélte: ez azért is van, mert az emberek nem ismerik a saját jogaikat. Kijelentette: szándékában áll egy olyan füzetet készíteni, amelyik összefoglalja az európai polgárok, és a kisebbségben élők jogait. Felvetette egy olyan európai konferencia szervezésének a gondolatát is, amely a Hargita és Kovászna megyében élő románok helyzetével foglalkozna.

Az interjúban tanácsadójaként bemutatott Dan Tanasa blogger, az általa létrehozott ADEC vezetője azáltal vált ismertté, hogy több mint 150 pert indított székelyföldi és partiumi önkormányzatok, intézmények ellen a székely zászló és más magyar szimbólumok használata, valamint a magyar nyelvű feliratok miatt. A perek többségét megnyerte.

Dan Tanasát márciusban a romániai diszkriminációellenes tanács megbírságolta magyarellenes gyűlöletkeltő megnyilvánulásai miatt.

MTI