EU - Egyre nagyobb a feszültség a bevándorlás miatt

2018. augusztus 30. 23:43

Az olasz kormány az uniós hadihajók előtt is lezárná a kikötőit, Brüsszel továbbra is a tengeren érkező emberek szétosztását követeli, Angela Merkel pedig legális utakat nyitna az afrikai bevándorlók előtt. Szijjártó Péter szerint emiatt is sorsdöntő a jövő májusi EP-választás.

Mintegy száz illegális migráns torlaszolta el az Athénból észak felé haladó A1-es autópályát Lamía környékén. Az ország legfontosabb főútján a közeli menekülttáborban uralkodó viszonyok ellen tiltakoztak. Leszboszon a legsúlyosabb a helyzet, amely tarthatatlan és a közbiztonság is egyre rosszabb – hangzott el az M1 Híradójában.

Jelenleg az égei-tengeri szigeteken csaknem húszezer regisztrált menedékkérő tartózkodik – ez pedig jóval több, mint amennyit az ország menekültügyi rendszere kezelni képes. A helyzetet tovább rontja, hogy a tengeri és a szárazföldi útvonalakon is egyre többen érkeznek, miközben egyre kevesebb európai uniós ország akarja befogadni őket.

Meghatározott módon kell szétosztani a migránsokat

Olaszország javaslatot tett a 2015-ben kidolgozott Sophia misszió működésére, amelynek elsődleges feladata az embercsempészés felszámolása, és a líbiai parti őrség kiképzése lett volna. Az olasz parti őrség a líbiai parti őrség segítségével már 50 ezer migránst mentett ki a tengerből, és szállította olasz kikötőkbe.

A római kormány azzal a javaslattal állt elő, hogy rotációban, vagyis előre meghatározott módon osszák szét az tengerből kimentett migránsokat az uniós tagországok között, és ha ezt nem fogadják el, arra is kész, hogy lezárja kikötői a Sophia misszió hajói előtt.

Nem állhat le a migránsok mentése

Az olasz javaslatot valósággal lesöpörték az asztalról az uniós védelmi miniszterek találkozóján. A német tárcavezető szerint az olasz kormány ezzel a javaslatával veszélybe sodorja az uniós missziók hitelességét. Federica Mogherini, az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője arról beszélt, hogy nem állhat le a migránsok mentése.

Minden tagállam azt akarja, hogy folytatódjon a program. Ehhez szükség van arra is, hogy az unión belüli felelősségmegosztás javuljon – jelentette ki Federica Mogherini, aki egy korábbi nyilatkozatában azt mondta, az unióba áramló bevándorlók nélkül az európai gazdaság egész szektorai omolhatnak össze, ezért szükséges a tömeges bevándorlás.

Európa határait meg kell védeni

Az olasz belügyminiszter csütörtök délután már reagált is az elutasításokra. Matteo Salvini úgy fogalmazott, a Sophia missziónak csak a neve szép, mert csak Olaszország és 60 millió olasz viseli a terheit. Szerinte át kell gondolni, hogy megéri-e finanszírozni azt, ami csak papíron nemzetközi – hangsúlyozta Matteo Salvini, aki már többször is kiállt a tömeges illegális migráció teljes megállítása mellett.

Az uniós elnöki posztot jelenleg betöltő Ausztria védelmi minisztere is a határvédelem fontosságát hangsúlyozta. Mario Kunasek azt mondta, elnökségük mottója egy olyan Európa, amely megvéd, és Ausztria egy olyan Európában hisz, amely képes megvédeni határait. Hozzátette, amíg nem áll fel egy megfelelő létszámú és felszereltségű uniós határvédelem, addig a nemzeti hadseregeket kell bevetni.

Egyre erősebbek az ellentétek

Az uniós külügyminiszterek találkozóján is kiemelt téma volt a migráció. Itt is érezhető volt a tagállamok közötti egyre erősebb ellentét. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszer leszögezte, Magyarország álláspontja a kezdetektől fogva változatlan és kitart amellett, hogy az illegális migránsokat nem szétosztani kell, hanem haza kell küldeni őket oda, ahonnan jöttek, és nem szabad újabb bevándorlókat beengedni Európába.

Hozzátette, hogy az európai színtéren tovább fog folytatódni a harc a migráció megítéléséről. Felhívta a figyelmet arra, hogy közeledik az EP-választás, amelynek sorsdöntő hatása lesz, és ezért a migrációpárti erők Emmanuel Macron vezetésével újabb támadást indítottak olyan európai országok ellen, amelyek a migráció ellen foglalnak állást.

hirado.hu - M1