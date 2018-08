Huszonegy éve hunyt el Lady Diana

Huszonegy éve annak, hogy egy forró augusztusi napon autóbalesetben vesztette életét Diana walesi hercegné Párizsban. Lady Diana máig a világ egyik leggyakrabban fényképezett asszonya, ugyanakkor nem ezért volt hosszú időn keresztül a brit királyi család legnépszerűbb tagja: kedves mosolyáért, emberi gesztusaiért, nyíltságáért és komoly, nem ritkán igazi bátorságot igénylő jótékonysági munkája miatt máig milliók rajongtak érte.

Emlékezzünk néhány érdekességgel a finom mosolyú, elegáns hercegnére.

Hibátlan származása tette ideális menyasszonnyá

Lady Diana brit arisztokrata családba született. Kevesen tudják, de 300 év után ő volt első angol nő, aki trónörökös asszonya lett, így királyi berkekben különösen sokat vártak a személyétől. Diana ősapja II. Károly Stuart-házi angol király volt, férjével, Károllyal pedig – VII. Henrik jóvoltából – tizenhatod-unokatestvérek lehettek. Egy ilyen tökéletes pedigré ideális menyasszonnyá tette, így az sem számított, hogy Károly csupán tizenhárom találkozás után kérte meg a „tökélete protestáns arisztokrata hajadon” kezét.

Nem brillírozott az iskolában

Diana nem volt jó tanuló: alapszintű vizsgái második nekifutásra sem sikerültek, iskoláját emiatt ott is hagyta, és egy svájci leányiskolában folytatta tanulmányait. Főként a sport érdekelte, imádott táncolni is: ha 178 centis magassága nem túl sok ahhoz, hogy balett-táncosnő legyen, alighanem ezt a karriert választja. A család tehát úgy gondolta, hogy a trónörökös számára jobb parti Diana nővére, a könyvekért rajongó Lady Sarah, ugyanazzal az impozáns pedigrével: ők ketten többször is randevúztak.

EPA/STR UK AND IRELAND OUT

Belekóstolt a munka világába, amire büszke volt

Származása jogán Diana megtehette volna, hogy soha nem dolgozik, de ő mégis vállalt munkát: Madame Vacani tánciskolájában oktatóként dolgozott, hoszteszkedett, egy óvodában lett kisegítő, mellette pedig vállalta, hogy arisztokrata nőknél takarít. Mindez azért is fontos volt számára, hogy ne kelljen anyjától pénzt kérnie. Viszonyuk kezdettől feszült volt: Diana szülei elváltak, és kitűnő kapcsolatrendszerrel rendelkező apja elérte, hogy a felügyeleti jog nála legyen. Anyjával olyan rossz volt a hercegné viszonya, hogy halála előtt nem sokkal az asszony összes levelét felbontatlanul küldte vissza.

750 millió ember figyelte a titkos menyasszonyi ruhát

Amikor Károly és Diana 1981 júliusában összeházasodott, az esküvő a 20. század egyik legnagyobb sajtófigyelmet igénylő eseménye volt, több mint 750 millió ember nézte a közvetítést egy olyan időszakban, amikor még nem volt mindenkinek televíziója. A CBS értesülése szerint a 20 milliárd forintnyi összeget felemésztő esküvő egy pikáns részlete, hogy Diana ruhája gyakorlatilag a divattörténet legjobban féltett titka volt: a divattervezők annyira rettegtek attól, hogy idő előtt nyilvánosság elé kerül a ruha, hogy vészhelyzet esetére egy alternatív darabot is terveztek mellé a nagy napra. Dianára sokan egész életében divatikonként gondoltak, noha ő maga soha sem prioritásként tekintett megjelenésére.

A jótékonysági munka, amit végzett, túlmutatott a kötelezettségein

Egy koronaherceg arája persze fontos, hogy eleget tegyen reprezentációs kötelezettségeinek, Diana azonban ennél jóval többet tett: az első perctől teljes mellszélességgel vetette bele magát a jótékonysági munkába. Mikor aztán a ’80-as évek végére házassága Károllyal végleg megromlott, a pár külön kezdett dolgozni, és Diana innentől az empátia és a figyelmesség ikonja lett. Már ekkor népszerűbb volt férjénél, ami zavarba ejtette őt magát is.

1997. június 17-én, Washingtonban készített felvétel DIANA walesi hercegnőről, aki 1997. augusztus 31-én súlyos autóbalesetet szenvedett egy alagútban, a Place de l’Alma híd közelében a Szajna folyó mentén, Párizsban. A szerencsétlenség következtében Diana közeli barátja, az autóban a hercegnő mellett ülő egyiptomi Dodi al-Fajed, a londoni Harrods áruház örököse életét vesztette. A sofőr és Diana testőre megsebesült. (MTI/EPA/JAMAL A. WILSON)

A népszerűtlen, nehéz ügyeket is bátran felvállalta

Sokat tett azért, hogy a HIV-fertőzöttek és AIDS-betegek ne csak több segítséget kapjanak, de a hozzájuk kapcsolható a stigma is oldódjon: az első közszereplő volt, aki kesztyű nélkül fogott kezet a betegekkel. Keményen dolgozott azért, hogy a veszélyes szárazföldi aknákat a háborús területekről a lakosság védelme érdekében eltávolítsák: 1997-ben Angolában aktív aknamezőn sétált, hogy felhívja a figyelmet a problémára. Mélyen együttérzett a rákbetegekkel és hozzátartozóikkal is, sokat tett a kórházak jobb felszereltségéért, de hospice-házban, haldoklók mellett is többször dolgozott.

Szembenézett a saját gyengeségeivel is

A királyi családban komoly hagyománya van annak, hogy a kékvérűek nem adhatnak interjút, nem beszélhetnek a magánéletükről a sajtónak. Éppen ezért volt óriási súlya annak, amikor Diana 1995-ben a BBC műsorban beszélt a nehézségekről, amelyeket walesi hercegnéként átélt. Őszintén vallott depressziójáról (ideértve a Vilmos herceg születése utáni depressziót is), ahogyan azt is elmondta, hogy volt időszak, amikor fizikai fájdalmat okozott magának, hogy a lelkieket elnyomja, és éveken át bulimiával küzdött. Ezeket a problémákat végül mind sikerrel legyőzte, és halála előtt nem sokkal új életet kezdett.

Diana ma az empátia és a segíteni vágyás szimbóluma. Egyik leghíresebb idézete a következő: „Lepj meg valakit egy apró szívességgel, de közben ne gondolj a viszonzásra. Légy biztos abban, hogy valaki más egy napon téged is ugyanígy meg fog lepni…”