A munkaerőpiacra is bevezetné a kvótákat a LIBE

2018. augusztus 31. 10:25

Brüsszelben is lassan véget ér a nyári szünet. A Magyarországot is többször bíráló LIBE szakbizottság már csütörtökön ülésezett. A bevándorlók beilleszkedése, uniós integrációja volt a téma. Felmerült az is, hogy a munkaerőpiacon is kötelező kvótákat bevezetni.

„A migráció nem jelent problémát, pozitív jelenségként és megoldásként kell rá tekinteni” – vélekedett Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy szocialista európai parlamenti képviselő a LIBE bizottság csütörtöki ülésén.

Ismét a bevándorlás volt napirenden

Az Európai Parlament szakbizottságában sokadszorra volt napirenden a bevándorlás. A képviselők ezúttal arról vitáztak, hogyan lehet a migránsokat integrálni az uniós munkaerőpiacra. Az ülésen ebben a témában kizárólag baloldali képviselők kaptak szót, akik egyetértettek abban, hogy a migránsoknak hivatalos státuszt és munkalehetőséget kell biztosítani. Függetlenül attól, hogy valóban menekültek vagy csak illegális bevándorlók.

Birgit Sippel német szocialista EP-képviselő szerint vannak olyan munkahelyek, amelyekre nincs helyben jelentkező, és örülni kellene, hogy végre valaki betölti a munkát. De akkor hivatalos, legális engedélyt kell adni az illegális bevándorlóknak – mondta a képviselő, aki azt is sürgette, hogy uniós forrásból támogassák a migránsokat segítő civil szervezeteket, amelyek előmozdíthatják a bevándorlók integrációját.

Hivatalos adatbázist kellene létrehozni

A bizottság előtt az egyik civil szervezet képviselője is felszólalt. Silvia Guiulini szerint egy olyan hivatalos adatbázist kellene létrehozni, amely tartalmazza a bevándorlók képességeit, akik így dokumentumok hiányában is igazolhatnák tudásukat. Mint mondta, az európai polgárokkal kulturális tréningeken kellene megismertetni a sokszínűséget, az unióban pedig úgynevezett munkaerőpiaci migránskvótákkal kellene biztosítani azt, hogy a bevándorlókat mindenhol alkalmazzák.

Silvia Guiulini már egy korábbi, márciusi migrációs fórumon szervezőként is dolgozott. A fórumnak akkor az európai gazdasági és szociális bizottság adott otthont. A testület elnöke pedig már tavasszal arról beszélt, hogy az európai országokban élő migránsok valamennyiünk jólétéhez hozzájárulnak.

Egyenrangúként kell kezelni a migránsokat

„A menekülteket egyenrangúként kell kezelni az uniós állampolgárokkal. Integrálni kell őket a munkaerőpiacra, és minden területen azonos jogokat kell élvezniük az itt élőkkel” – jelentette ki Georges Dassis, az európai gazdasági és szociális bizottság elnöke.

Az uniós testület az elmúlt években többször is felszólította az európai országokat, hogy teremtsenek pozitív légkört a migrációval kapcsolatban. Álláspontjuk szerint a bevándorlás bár rövid távon költséges, hosszú távon növeli a társadalmi kohéziót, segíti a gazdaságot, és új munkahelyeket teremt.

hirado.hu - M1