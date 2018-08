Tanszercsomag a délvidéki szórvány magyar elsőseinek

2018. augusztus 31. 16:52

A magyar nyelvű oktatás megmaradásának és fejlesztésének fontosságát hangsúlyozta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár pénteken, a vajdasági magyar elsős kisdiákok tanévkezdő délvidéki központi ünnepségén Bácskossuthfalván és Csantavéren.

Az államtitkár az MTI-nek telefonon elmondta, hogy az ünnepség keretében átadták a nemzetpolitikai államtitkárság támogatásával biztosított iskolakezdési csomagokat az első osztályba induló vajdasági magyar kisiskolásoknak, valamint 12-13 ezer forint értékben egyszeri pénzbeli támogatást is nyújtottak számukra.

Kiemelte: a magyar kormány és a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács (MNT) támogatásával nyolcadik éve osztanak tanszercsomagot az

elsős diákoknak. A tanulók kiegészítő taneszközöket, például rajzfelszerelést kapnak.

Bácskossuthfalván 35, Csantavéren 43 elsős diák kezdhette meg a tanévet.

Potápi Árpád János örömének adott hangot, hogy tavalyhoz képes nem csökkent a magyar ajkú elsősök száma.

A magyar gyermekek mellett számos vegyes házasságból (magyar-szerb) származó gyermeket is ezekbe az iskolákba írattak be a szülők, mert szebb az iskola vagy mert jobban fel van szerelve - mondta az államtitkár. Hozzátette: a támogatási rendszernek az is a célja, hogy a magyar nyelvű oktatási rendszer sokkal különb és jobb minőségű legyen, mint a többségi nemzeté és ezzel vonzóbbak is a gyerekek és szülők számára.

A szerbiai törvények értelmében ahhoz, hogy önálló osztály indulhasson magyar nyelven, legalább öt diáknak kell jelentkeznie az adott intézménybe, ha ennél kevesebben vannak, akkor az MNT ajánlása alapján magyar-szerb vegyes osztályok indulhatnak, amelyekben a magyar diákok az anyanyelvükön tanulhatnak.

Az államtitkár a tanévnyitó ünnepségek után Gunarasra is ellátogatott egy óvodába, ahol egy játszóteret tekintett meg, amelyet szintén a magyar kormány és az MNT támogatásával építettek a Vackor óvodai program keretén belül.

