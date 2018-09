Egy hónapos razzia kezdődik az autópályákon

2018. szeptember 1. 10:02

Egy hónapos razziát tart az autópályákon és az autóutakon a rendőrség. A szokásosnál jóval több traffipaxszal mérik majd a sebességet, sőt bevetik a „civilnek álcázott” kocsikat is. A rendőrség tapasztalatai szerint továbbra is sok a szabálytalan sofőr, rengetegen mennek gyorsabban a megengedettnél, így megnőtt a balesetek száma is.

Kezdődik a gyorshajtók kiszűrésére indított akció. A következő egy hónapban a gyorsforgalmi utak többségén fokozottan ellenőrzik, hogy az autósok betartják-e a megengedett sebességet. A rendőrök többek között az M1-esen, az M5-ösön, az M7-esen, de például M85-ösön is ellenőriznek.

A mostani akcióban továbbra is felhasználják a kiépített Véda kamerarendszer adatait is. A tapasztalatok szerint sokan ezeknél sem lassítanak, pedig jól látható tábla jelzi, hogy mérik a sebességet.

Idén eddig a rendőrök már több mint 300 ezer gyorshajtást regisztráltak, és majdnem 9 milliárd forint pénzbírságot szabtak ki. A rendőrség arra hívja fel a figyelmet, hogy a közlekedési szabályok mindenki biztonságát szolgálják.

Az akció a tervek szerint szeptember végéig tart, de a rendőrség nem zárja ki, hogy meghosszabbítják.

hirado.hu - M1