Fogy a magyar a Délvidéken

2018. szeptember 1. 10:39

Fontos, hogy minden magyar gyereket magyar iskolába írassanak

Bácskossuthfalván tartották a vajdasági magyar diákok tanévnyitójának központi ünnepségét, amelyre a leendő elsősök és az idősebb diákok is programmal készültek. Az M1 helyszíni riportjából kiderül: voltak, akik alig várták már hogy eljöjjön ez a nap.

Másfél ezer magyar gyerek

Az iskola rejtelmes világa izgalommal tölti el a kicsiket Bácskossuthfalván is, sokan már most tudják, melyik lesz a kedvenc tantárgyuk. Bika Tünde Csenge az M1 riporterének azt mondta: „Szerintem nagyon jó lesz az iskola, nagyon vártam, főleg a matekot. Nagyon szeretem a matekot, és még a pénzemet is kiszámoltam”. Maruzsánszki András József, egy másik helyi diák arról beszélt, hogy korán feküdt és korán kelt, nagy izgalommal várja a tanévkezdést.

A Délvidéken közel másfél ezer magyar elsős kezdi meg idén a tanévet. A bácskossuthfalvi iskolába háromszáz nebuló jár, hozzájuk csatlakozik most 35 elsős. A Nemzetpolitikai Államtitkárság a Magyar Nemzeti Tanáccsal karöltve minden évben tanévkezdő csomagot oszt az elsősöknek – az idén sincs ez másképp.

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár tájékoztatása szerint a csomagok átszámítva 12-13 ezer forintba kerülnek. Úgy fogalmazott: a programnak köszönhetően népszerűbbek lehetnek a magyar iskolák. „Nagyon fontos az, hogy minden magyar gyermeket magyar óvodába és magyar iskolába írassanak” – mondta.

A tanszercsomagokban a tankönyveken és a füzeteken kívül minden megtalálható, amire egy elsősnek szüksége van az iskolakezdéshez.

Délvidéken vannak, akik kölcsönből fedezik a tanévkezdést

A Délvidéken az iskolakezdés tetemes kiadást jelent a szülőknek. Vannak, akik több hónapig takarékoskodnak, mások hónapokon át egyenként szerzik be a szükséges felszerelést, és vannak, akik bankkölcsönt vesznek fel, hogy elindítsák gyermekeiket az iskolába.

Egy helyi szülő, Sevarac Szabó Rita az M1-nek azt mondta: számukra a tanszercsomag sokat jelent, hiszen három gyereket nevelnek, közülük a középső most kezdi az első osztályt.

„Ezzel a csomaggal azt is megpróbáljuk kifejezni, hogy ahogyan ma a gyerekek egymás kezét fogva bemutatkoztak, bejárták ezt az udvart, mi is megfogjuk a kezüket és nem is szeretnénk elengedni egészen addig, míg nem fejezik be az egyetemet. Később pedig, amikor családot alapítanak, a Magyar Nemzeti Tanács ott szeretne lenni mellettük. A Magyar Nemzeti Tanács programja erről kell, hogy szóljon és erről is szól” – fogalmazott Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.

Iskolabuszokkal is segítenek

A Magyar Nemzeti Tanács anyaországi támogatással már nyolcadik éve iskolabuszokkal szállítja azokat a magyar gyerekeket az iskolába, akik lakóhelyükön nem tanulhatnak anyanyelvükön. Jerasz Anikó, a tanács végrehajtóbizottságának elnöke arról számolt be a köztelevíziónak, hogy az iskolabusz-program közel 270 gyermeket fogott össze, és a most induló iskolaévtől is működni fognak. Hozzátette: amely önkormányzatnál még nincsen iskolabusz, de igény mutatkozik rá, ott is bevezetik a programot.

Évről évre csökken a magyar diákok száma a Délvidéken. Nem az asszimiláció a legfőbb oka a népességfogyásnak, hanem az elvándorlás és a negatív születési mutatók. A kedvezőtlen születései adatok szerint naponta 11 vajdasági magyarral van kevesebb.

