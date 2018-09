NB I - Mezőkövesden is nyeretlen maradt a Puskás

2018. szeptember 1. 21:45

A Puskás Akadémia 2-0-ra kikapott a Mezőkövesd otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga hetedik fordulójának szombati játéknapján, így továbbra is nyeretlen a mostani idényben.

OTP Bank Liga, 7. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-Puskás Akadémia FC 2-0 (1-0)



Mezőkövesd, 2155 néző, v.: Bogár

gólszerzők: Drazic (15.), Pillár (78.)

sárga lap: Vadnai (22.), Cseri (33.), illetve Zsidai (36.)



Mezőkövesd: Dombó - Pillár, Silye (Meszhi, 77.), Katanec, Vadnai - Cseri (Tóth M., 81.), Szeles, Tóth B. (Szakály D., a szünetben), Mevoungou - Vajda, Drazic



Puskás Akadémia: Danilovic - Spandler, Osváth, Heris, Trajkovski - Balogh B., Zsidai (Mioc, 82.), Latifi (Szakály P., 76.), Vlasko - Radó, Arabuli (Kiss T., 62.)



A vezetőbíró, Bogár Gergő első NB I-es meccsén dirigált, a hazaiak vezetőedzője, Kuttor Attila pedig eltiltása miatt nem ülhetett le a kispadra.

Jóval aktívabban kezdte a mérkőzést a Mezőkövesd, s ennek negyedóra után meg is lett az eredménye: egy gyors, precíz támadás végén előnybe kerültek a hazaiak. A folytatás is a házigazdák komoly mezőnyfölényét hozta, a vendégeknél szinte csak pillanatokra volt a labda. Fél óra elteltével kijött a szorításból a Puskás Akadémia, akadt egy-egy lehetősége, de egyenlítenie nem sikerült.

A második félidő is mezőkövesdi helyzetekkel indult, majd enyhe labdabirtoklási fölénybe kerültek a vendégek, helyzetig azonban csak elvétve jutottak el. A hazaiak a hajrában elsősorban az eredmény tartására törekedtek, de egy szöglet után még növelni is tudták előnyüket, s ezzel el is dőlt a mérkőzés.

MTI