Ma is viharokra kell készülni

2018. szeptember 2. 09:53

Heves zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok a Dunántúlon. Kilenc megyében másodfokú a veszélyjelzés van érvényben a viharok miatt. Emellett felhőszakadásokra is kiadták az első és másodfokú figyelmeztetéseket.

Nyugaton és az ország középső részén most is érvényben vannak a riasztások az eső miatt. Napközben a Dunántúlon továbbra is viharok várhatók, és felhőszakadás, de néhol jégeső is lehet.

A keleti tájakon napos időre számíthatunk, és csak helyenként alakul ki egy-egy zápor, vagy zivatar. Délután a Nyugat-Dunántúlon 21 és 26, másutt 27 és 34 fok közé melegszik a levegő.

Szombaton országszerte károkat okozott a vihar. A főváros több kerületében kidőlt fák miatt riasztották a tűzoltókat, illetve a Dunántúlon is több helyen volt szükség a katasztrófavédelem segítségére: a Győr-Moson-Sopron megyei Ágfalván egy villanyoszlopra dőlt fa miatt kértek segítséget, a Fejér megyei Baracskán pedig egy iskola tetőszerkezete rongálódott meg. Veszprémben autóra dőlt egy fa, Ajkán pedig egy családi ház tetőszerkezetét bontotta meg a viharos erejű szél.

A nyaralókra is lecsapott a vihar a Balatonnál. Siófok körzetében 100 kilométer per órás szél tombolt.

hirado.hu - met.hu