Novák Katalin: európai szinten is tenni kell a fiatalok jövőjéért

2018. szeptember 3. 15:43

Közösen, európai szinten is tenni kell az európai fiatalok jövőjéért – emelte ki a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár hétfőn az MTI-nek. Novák Katalin Bécsben részt vett az uniós ifjúsági miniszterek informális találkozóján, ahol az ifjúság európai szintű kihívásairól, s az azokra szükséges válaszokról tanácskoztak.

Az államtitkár is felszólalt a készülő új európai ifjúságügyi stratégia vitájában. Ennek célkitűzése, hogy a fiatalok tanulni tudjanak, fejleszthessék képességeiket, tudjanak munkát vállalni, s megismerhessék Európát. Ennek kapcsán Novák Katalin hiányolta, hogy a tervezetben jelenleg nincs szó a fiatalok családalapítással járó kihívásairól.

Arról, miként tudnak helytállni egyszerre a munkaerőpiacon és a családban. Márpedig – mint az államtitkár kiemelte – a jelenlegi demográfiai helyzetben, amikor Európa-szerte romlanak a demográfiai mutatók, ez kiemelten fontos téma. „Fel kell tenni a kérdést, hogy miért nem vállalnak elegendő gyermeket a fiatalok” – fogalmazott Novák Katalin. Hozzátette: jó lenne ha erről nemcsak Magyarországon, hanem Európában is beszélnének. A jövőre életbe lépő új európai ifjúságügyi stratégiáról novemberben szavaznak az unióban – közölte az államtitkár.

Novák Katalin azt is elmondta, hogy egy olyan program elindításán is gondolkodik az EU, amelynek lényege, hogy a fiatalok fedezzék fel jobban Európát. Kiemelte továbbá, hogy a Magyarországon is jól ismert Erasmus programra rendelkezésre álló összegeket jelentősen megnöveli az Európai Unió. Már zajlanak az egyeztetések a következő pénzügyi időszak – 2021-2027-es – költségvetéséről, s a tervek szerint megduplázzák az Erasmus keretét. Ezt a magyar kormány is támogatja – közölte Novák Katalin, hozzátéve: fontos, hogy ne legyen „elitista” program, hanem minél több fiatalnak legyen lehetősége, hogy tapasztalatot szerezzen valamelyik uniós tagállamban.

Az államtitkár megjegyezte: az uniós előirányzat növelés összecseng a magyarországi lépésekkel. Hiszen 2010-hez képest 2019-ben hétszeresére növekednek a fiatalok támogatására fordított összegek – mondta az államtitkár, kiemelve: „mi a magyar fiatalokban látjuk a jövőnket”.

MTI