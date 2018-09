Karácsony ma is uszított egy kicsit

2018. szeptember 3. 23:55

MSZP-Párbeszéd: béremelésre és az óraszám csökkentésére van szükség

Az MSZP és a Párbeszéd szerint a Fidesznek igazából nincs oktatáspolitikája, pedig mindenki számára egyenlő esélyt nyújtó modern oktatási rendszerre lenne szükség, csökkenteni kell az óraszámokat, emelni kell a pedagógusok bérét és vissza kell adni nekik a tanítás szabadságát.

Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke a Tóth Bertalannal, az MSZP elnök-frakcióvezetőjével közösen tartott hétfői budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, az Orbán-kormány harmadik ciklusát tölti, az oktatás azonban hátrasorolódott a prioritások között, a Fidesznek igazából nincs oktatáspolitikája, a gyerekeket egy államtitkár szerint "faragni" szeretnék. Szerinte a kormányon kívül minden szakmai szervezet és az ellenzéki pártok is tudják mit kellene tenni az oktatással.

Az ellenzéki politikus azt mondta, annak, hogy a szakminiszter egy egyházi intézményben tartotta a nemzeti tanévnyitót az volt az üzenete, hogy a kormánynak nem fontos egy mindenki számára elérhető, az egész nemzetet felemelő oktatás.

Hozzátette: ma az egyházi iskoláknak privilégiumai vannak, az állami iskolák pedig lepusztulnak a költségvetési megszorítások miatt.

Az új Nemzeti alaptanterv tervezetét úgy értékelte, apró pozitív lépéseket tartalmaz, apró fordulat a múltba vezető úton a jövő felé, de nem változtatja meg az alapvető helyzetet, hogy monolit, államosított, átgondolatlan és a jövőt felélő a mostani oktatási rendszer.

Tóth Bertalan közölte, kitartanak a szakmai szervezetek által kidolgozott és februárban az ellenzéki pártok által aláírt közös oktatási alapprogram, az Oktatási minimum mellett, terveik szerint ezt a parlament elé terjesztik.

Hozzátette: újjászervezik az Oktatási minimum mellett a civil, a szakmai és a szülői szervezetekkel, valamint az ellenzéki pártokkal létrejött együttműködést.

Kérdésre megjegyezte, a Jobbikon kívül valamennyi ellenzéki párt aláírta a dokumentumot, az aláíró pártokat megkeresik és velük együtt tervezik benyújtani az Oktatási minimumot országgyűlési határozati javaslat formájában.

Tóth Bertalan szólt arról, hogy a béremelések ellenére szerinte súlyos pedagógushiány van. Európai viszonylatban, a 28 tagállamot nézve egy magyar középiskolai tanár a harmadik, egy általános iskolai tanár pedig a negyedik legkevesebbet keresi - tette hozzá.

Bért kell emelni - hangoztatta. Elmondta, csökkenteni kell a gyerekek terheit, csökkenteni kell az óraszámokat.

Közölte, a tanároknak vissza kell adni a tanítás szabadságát.

Tragikusnak és felháborítónak tartotta, hogy a politika betette a lábát az iskolákba, holott semmi keresnivalója nincs ott.

Az MSZP elnöke szólt arról is, hogy internetes felületet hoznak létre, hogy párbeszédet folytassanak a magyar szülőkkel.

A vasárnapi boltzárra vonatkozó kérdésre Tóth Bertalan közölte, a legnagyobb probléma az, hogy a kormány nem konzultált akkor, amikor visszavonta az intézkedést. A munkavállalók nem kaptak dupla bérpótlékot, pihenőnapot, vagyis igényeiket nem elégítették ki - magyarázta.

Ha a munkaerőhiányra hivatkozva be kellene zárni a boltokat vasárnap, akkor be kellene zárni az iskolákat, a gyárakat is - mondta, jelezve, hogy a kormánynak az elvándorlás ellen kellene tenni.

Rögzítette: semmiképpen nem támogatnák a vasárnapi boltzárat, azt támogatják, hogy a munkavállalók megkapják jogos jussukat.

A Sargentini-jelentés jövő heti európai parlamenti (EP-) vitájára vonatkozó kérdésre az MSZP elnöke azt mondta, álláspontjukat a jövő hétfői kihelyezett, közös elnökségi és frakcióülésen alakítják ki.

A határvédelmi költségek uniós támogatásával összefüggő kérdésre közölte, a határokat védeni kell, és ehhez az uniónak forrásokat kell biztosítania. Problémaként említette ugyanakkor, hogy a határvédelemmel kapcsolatban titkos, nem nyilvános közbeszerzések voltak; az intelligens kerítéssel összefüggésben 15 milliárd forint jutott Fideszhez közeli vállalkozókhoz. Jelezte, megértené az EU-t, ha aggódna a támogatás miatt.

A 2019-es EP- és önkormányzati választásra vonatkozó kérdésre válaszolva Tóth Bertalan az ellenzéki pártok közötti együttműködés mellett foglalt állást.

Az MSZP testületei foglalnak állást a Párbeszéddel történő együttműködésről - közölte, hozzátéve: azt szorgalmazza, hogy az választmány még az ősszel hozza meg az erről szóló határozatot.

Az EP-listavezető személyét firtató kérdésre Karácsony Gergely azt mondta, esze ágában sincs, hogy bejelentkezzen listavezetőnek. Hangsúlyozta, elkötelezett az MSZP-Párbeszéd szövetség fenntartása mellett, hamarosan döntenek az együttműködés mikéntjéről, majd arról, kik szerepelnek a listán.

Ha felkérik listavezetőnek, megfontolja a döntést - mondta.

