Bakondi: Soros civiljei mindent megtesznek

2018. szeptember 5. 12:32

Meghosszabbítja a kormány a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet az ország területén. Eközben Olaszországban Matteo Salvini vállalta, hogy fellép a nyílt vízen érkező illegális bevándorlók ellen. Az ECHO TV Napi aktuális című műsorában Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója azt mondta: a válsághelyzet meghosszabbítására azért volt szükség, mert az Európában uralkodó migrációs állapotok és az embercsempészet továbbra is fenyegeti Magyarországot.

Bakondi György kiemelte: továbbra is fenn kell tartani a szilárd határvédelmet, ennek pedig az intézkedés meghosszabbítása az előfeltétele. Hozzátette: nincs nap, hogy ne történne tiltott határátlépési kísérlet, ezért is szükséges a jogi lépés megtétele. A szakértő elmondta: augusztus hónapban a szerb határszakaszon 489 illegális határsértőt fogtak el, emellett az ukrán és a román szakaszon is 13 esetben történt illegális határátlépési kísérlet.

Ez komolyan lekötötte az ott lévő rendőri erőket, igénybe kellett vennünk mindazokat a technikai és jogi megoldásokat amelyek, a magyar határ sérthetetlenségét szolgálják – fogalmazott.

Hozzátette: az, hogy ilyen szilárdan őrizni tudjuk Európa külső határát, megmutatta az Európai Unió számára, hogy igenis vannak bizonyos finanszírozási feladatai.

Bakondi György szerint az, hogy az Európai Unió elismerte a költségek egy részét, az a változó helyzet, a végbement politikai változások, szemléletváltozások kellő hatását mutatja.

A szakértő úgy látja, az európai vezetők által tett nyilatkozatok hangvétele 2015-höz képest drasztikusan megváltoztak, ezzel utalva a német külügyminiszter korábbi nyilatkozatára, miszerint a V4 országokra nem lehet ráerőltetni a kvóta szerinti elosztást. Ez a német nyilatkozat is azt a realitást tükrözi vissza, azt a politika felismerést tükrözi, hogy az európai lakosság nem akar tömeges illegális bevándorlást, nem akarja hogy újabb terrorcselekmények, köztörvényes bűncselekmények napi rendszerességgel megtörténjenek

– mondta. Hozzátette: ezekre a problémákra megoldást kell keresni, ennek pedig része a külső határőrizet, aminek szükségességét egyre több országgal egyetemben már Németországnak is be kellett látnia. Bakondi György elmondta: a közelgő EP-választások alkalmával az európai emberek véleményt mondhatnak az illegális migrációról. Ez a vélemény pedig reményei szerint vissza fogja tükrözni azt a belbiztonsági válságot, amely a tömeges illegális migráció miatt következett be. A Helsinki Bizottság Stop Soros törvénycsomagot érintő kritikájáról úgy nyilatkozott: Az, hogy a Soros György által finanszírozott civil szervezeteknek mi a véleménye a magyar határrendészetről, a mi általunk folytatott migrációs politikáról, azt eddig is tudtuk. Most is láthatjuk, hogy az európai parlamenti képviselők körében milyen aktivitást folytatnak, hogy Magyarországot elítéltessék és a magyar emberek biztonságvágyát semmissé tegyék – fogalmozott a szakértő. A teljes adás IDE KATTINTVA tekinthető meg.

