Lomnici: Gátat kell vetni a népbutító tévéműsoroknak

2018. szeptember 6. 11:03

Egy vasárnap esti RTL Klub-os produkció miatt több bejelentés is érkezett a médiahatósághoz, ugyanis 12-es korhatár-besorolással bemutatott, sokak szerint nem oda illő felvételeket a csatorna. Az RTL szerint nem volt gond a műsorral. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint ugyanakkor gátat kell vetni a népbutító tévéműsoroknak.

Több negatív komment is érkezett az RTL Klub Szenzációs Négyes című produkciójának első, vasárnap este főműsoridőben sugárzott adása után. Az egyik legnagyobb felháborodást az a rész keltette, amikor két férfi meztelenül, intim testrészeiket alig takarva táncolt.

Az adás az RTL Klubon ennek ellenére csak 12-es korhatár-besorolást kapott. A műsor az RTL Klub saját ötlete alapján készült és a tervek szerint hetente jelentkezik majd új epizóddal. A produkcióról nem csak a nézők, hanem több sajtóorgánum is elmarasztalóan írt.

„Dilettáns, botrányosan ízléstelen, színvonaltalan és nevetségesen alpári” – ezekkel a szavakkal jellemezte az Origo a műsort. A cikk többek között egy olyan jelenetet is felidéz, amelyben a műsor egyik férfi szereplője váratlanul meztelenre vetkőzik az egyik női szereplő előtt. A portál szerint a nő reakciója őszintén rémült és megdöbbent volt, és ha a vetkőzés nem volt előre egyeztetve, akkor az eset kimerítheti a szexuális zaklatás fogalmát is, amely bűncselekmény.

Vizsgálódik a médiahatóság

A tartalom miatt ugyanakkor bejelentés érkezett a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz is, a testület pedig azonnal vizsgálatot indított.

Az RTL Klub nyilatkozata szerint semmi olyan nem látszott, amely egy nyári, balatoni hőség kapcsán készült Híradó tudósításában ne lehetne benne. Szerintük a testrészek takarva voltak, tehát nem látszott semmi.

Népbutító és közerkölcsrontó tévéműsorok

A Híradónak nyilatkozó alkotmányjogász szerint gátat kell vetni a népbutító és közerkölcsrontó tévéműsoroknak. Ifj. Lomnici Zoltán szerint az is elgondolkodtató, hogy az az RTL Klub, amely a migráció kapcsán feltűnően érzékeny, a magyar családokat már nem veszi figyelembe.

Mint mondta, az RTL-nél nem most először fordul elő, hogy főműsoridőben, szeméremsértőnek minősíthető tartalmat sugároz. Hozzátette: a produkció azon túl, hogy morálisan aggályos, médiajogi szabályokba is ütközhet, a csatorna pedig akár súlyos bírságra is számíthat.

A szeméremsértés büntetőjogi kategóriája 14 év alatti személy sérelmére követhető el nagykorú, 18-ik életévét betöltött személy által – hívta fel a figyelmet Lomnici Zoltán. Úgy véli, erkölcsileg teljes mértékben elítélhető, hogy a csatorna főműsoridőben sugároz ilyen adást.

A szeméremsértés a nemi erkölcs ellen elkövetett bűncselekmény, amely 3 évi szabadságvesztést is vonhat maga után. Ide tartoznak a különböző obszcén megnyilvánulások és a testrészek mutogatása – tette hozzá az M1 Ma Este című műsorában.

A gyermekjogok kérdésköre is felmerül

Az alkotmányjogász elmondása szerint a gyermekjogok kérdésköre is felmerül az ilyen fajta műsorok kapcsán. A New York-i gyermekvédelmi egyezmény szól a 14 év alatti gyermekek egészséges testi, lelki és szellemi fejlődéséről, amely nemcsak nemzetközi egyezményi szinten, de a magyar jogszabályokban is rögzítésre került. Hozzátette, az Alaptörvény is tartalmaz egy ilyen jellegű szakaszt.

Az NMHH olyan bírságot is kiszabhat, amely visszariasztja az adott médiaszolgáltatót attól, hogy ilyen jellegű műsorokat sugározzon.

hirado.hu - M1 Ma Este