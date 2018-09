A németek többsége nem bízik a médiában

2018. szeptember 7. 22:32

A chemnitzi események után készült egy felmérés Németországban, hogy mennyire bíznak az emberek a sajtóban. Százból negyvenheten, vagyis a német lakosság kevesebb mint fele válaszolt pozitívan, a többiek már nem hiszik el, amit a tévében látnak vagy interneten olvasnak.

A német médiában napokig semmit sem lehetett hallani arról 2015-ben, hogy az újévi ünnepség alatt arab és észak afrikai bevándorlók támadtak rá a szilveszterező tömegre Kölnben. Több mint 500 nő vált nemi erőszak, szexuális zaklatás vagy rablás áldozatává. A ZDF német közszolgálati televízió például csak négy nap múlva közölte az eseményekről szóló híreket. A csatorna később elismerte, hogy valóban mulasztást követett el – közölte az M1 Híradója.

Nem tudták elhallgatni

A német sajtó kizárólag azért kezdett foglalkozni a kölni támadásokkal, mert a különböző internetes felületeken olyan gyorsan terjedt a tömeges szexuális zaklatás híre, hogy azt többé nem tudták elhallgatni – nyilatkozta jóval az eset után a közszolgálati ARD csatorna volt vezetője.

Pozitív képet kellett mutatni a migránsokról

A kölni zaklatások kapcsán fakadt ki a német közszolgálati rádió egyik munkatársa is. Claudia Zimmermann egy holland rádióműsorban beszélt arról, arra utasították őket, hogy a kormánypárt „szájíze” szerint tudósítsanak. A menekültekről például pozitívan kellett nyilatkozniuk, erre már a Merkel-féle befogadópolitika kezdetekor figyelmeztették őket.

Ugyanerről számolt be korábban a Die Welt tudósítója is. Kálnoky Boris még 2015-ben az RTL2 egyik műsorában arról beszélt, hogy a német újságírók utasításba kapták, hogyan számoljanak be a migrációs helyzetről. A bevándorlásról pedig a berlini kormány pozitív képet akart mutatni, mert akkor az a többi országra is hatással lesz.

Nem számolnak be a negatív jelenségekről

A német közszolgálati média a tényeket el akarja hallgatni a migrációval kapcsolatban – mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Szerinte a német média objektivitása egyértelműen megkérdőjelezhető.

Miközben a német média több esetben csak felületesen vagy egyáltalán nem számolt be a bevándorláshoz köthető negatív jelenségekről, addig úgy tűnik, a németek többsége egyre kevésbé hiszi el, amit a különböző sajtóorgánumokban hall vagy olvas. Az egyik legismertebb németországi közvélemény-kutató cég felmérése szerint a németek kevesebb mint fele bízik már csak a médiában. Ráadásul az ország keleti részén élőknél ez az arány még kisebb, az ott élők csupán harmada hisz a német médiának.

