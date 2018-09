Trump vizsgálatot vár a The New York Times cikke miatt

2018. szeptember 7. 23:33

Jeff Sessions igazságügyi miniszternek vizsgálatot kellene indítania a The New York Times című amerikai napilapban megjelent névtelen cikk ügyében – hangoztatta Donald Trump amerikai elnök újságíróknak egy észak-dakotai kampányrendezvény előtt.

Az elnök szerint az igazságügyi tárcának fel kellene derítenie azt is, hogy ki a cikkíró és jelenleg hol tartózkodik. „Nem akarom, hogy jelen legyen a megbeszéléseinken” – tette hozzá Trump, utalva a „Kínát, Oroszországot, vagy Észak-Koreát érintő magas szinten tartott” egyeztetésekre. Arra a kérdésre, hogy vajon tervez-e jogi lépéseket a The New York Times ellen, Trump azt válaszolta: még nem tudja, egyelőre vizsgálja a lehetőségeket. Az újságírók ezzel kapcsolatban megjegyezték, hogy nem titkosított információk kiszivárogtatása nem bűncselekmény, vagyis elég nehéz lenne jogalapot találni a vizsgálatra.

Trump az észak-dakotai kampányrendezvény előtt az újságíróknak beszélt a Robert Mueller vezette különleges vizsgálóbizottság munkájáról is. Mint fogalmazott: a 2016-os elnökválasztási kampánya munkatársai és oroszok közötti esetleges összejátszást feltárni szándékozó vizsgálat „nemcsak rossz országunknak, hanem tisztességtelen a közelgő választásokkal szemben is”. Ismételten boszorkányüldözésnek nevezte a vizsgálatot, amelyet szerinte már régen le kellett volna zárni.

Donald Trump kétnapos kampánykörúton van: csütörtökön Montanában, pénteken pedig Észak-Dakotában vett részt kampányrendezvényen.

MTI