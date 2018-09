Pénzt kér az RTL Klub az M1-től

2018. szeptember 8. 08:31

Pénzt kér az RTL Klub az M1-től, mert bemutatásra került a múlt vasárnapi, botrányt kavart műsoruk néhány rövid részlete. Szerintük másodpercenként több ezer forintba kerülnek a ruha nélkül táncolós, törölköző forgatós felvételek. A műsort vizsgálja a médiahatóság, miután többen, akik odakapcsoltak, arra panaszkodtak, hogy egyes jelenetek a szeméremsértés határát súrolták.

Másodpercenként 2.200 forintot plusz 35 százalék online felárat és ÁFA-t érhetnek bemutatott felvételek a kereskedelmi tévének a csatorna ügyvédje szerint. Az ügyvéd levelében azt írta, az archív anyagok felhasználása után felszámított díjak alapján ilyen összegű „gazdagodást” kell átutalni a Magyar RTL Televízió Zrt. számlájára.

Negatív hozzászólások

A vasárnap bemutatott műsor után több néző felháborodott. A produkció hivatalos közösségi oldalát rengeteg negatív bejegyzés árasztotta el.

A 24.hu azt írta az ominózus jelenetről, hogy arra nincs szó és mentség. Az Index cikkében pedig úgy fogalmazott: „Iszonyatosan vérgagyi és vérciki. Jobb híján showműsornak nevezett vizuális környezetszennyezés”.

A Híradónak nyilatkozó gyermekpszichológus pedig arról beszélt, hogy az ilyen jelenetek rossz hatással vannak a gyerekek fejlődésére.

Az RTL Klub nemcsak pénzt kért az M1-től. Arra is felszólított, hogy ne használjuk többet a képeket, illetve azokat távolítsuk el a hirado.hu honlapjáról is.

Nem először indult eljárás

A médiahatóság vizsgálja az ügyet, már nem először indított eljárást az RTL Klub műsorai miatt.

A Való Világ szériák miatt korábban több száz milliós bírságot szabtak ki a csatornára. Többségében ugyanis rossz korhatárkarikával adtak olyan részeket, amelyekben a szereplők alkoholt ittak, dohányoztak, ezen kívül előszeretettel vágtak be szexuális tartalmú jeleneteket is, de olyan adás is volt, amelyben száznál több káromkodás hangzott el.

Két éve az RTL Klub egy másik műsorában, a Hungary’s Got Talent nevű tehetségkutatóban olyan durva produkciót mutattak be, amelyben valakit a bőrénél fogva, kampókra lógattak fel. Ezért például csaknem 8 millió forintot kellett fizetniük.

Ugyanígy az Éjjel-Nappal Budapest című sorozat epizódjai miatt is több milliós bírságokat kapott a csatorna. A 16-os karika helyett ugyanis többször is 12-essel sugározták a részeket. Olyan jelenet is volt, amelyben az egyik szereplő kábítószert használt. A sorozatot azóta is sugározzák.

hirado.hu - M1