Nem sikerült kibékíteni Hadházyt és Sallait

2018. szeptember 8. 10:24

Megvolt Hadházy és Sallai R. Benedek első bírósági tárgyalása

Nem sikerült kibékíteni a bíróságon az LMP volt társelnökét, Hadházy Ákost, és egykori párttársát, Sallai R. Benedeket. Az LMP-től kiszivárgott hangfelvétel, a „székfelborulós” ügy miatt tartották meg az első bírósági tárgyalást, könnyű testi sértés miatt. Sallai R. Benedek állítólag bocsánatot kért, ez Hadházy Ákosnak nem volt elég, az ügy folytatódik.

Az LMP-s Sallai Róbert Benedek védőügyvédjével, az egykori MSZP-s országgyűlési képviselővel Bárándy Gergellyel jelent meg a bíróságon, míg a volt LMP-társelnök Hadházy Ákos egyedül érkezett – közölte az M1 Híradója.

A tárgyalás zárt ajtók mögött zajlott

Hadházy Ákos és Sallai R. Benedek a választás után az LMP egyik bizottsági ülésén vitatkozott össze úgy, hogy a volt társelnök végül a földre került. Hadházy Ákos ezután feljelentést tett és azt állította, pártársa megütötte. Sallai R. Benedeket könnyű testi sértés miatt idézték be a bíróságra. Az első tárgyaláson megpróbálták kibékíteni a feleket. Sallai R. Benedek bocsánatot kért, de Hadházy Ákos ezt nem fogadta el.

„A politikai életben is kárt okozott”

Hadházy Ákos azt szeretné, ha ezt a bíróság is kimondaná, mert véleménye szerint egykori párttársa tettével a politikai életben is kárt okozott.

Bárándy Gergely szerint védence elismerte, hogy helytelenül viselkedett, de nem ütötte meg Hadházy Ákost. Sallai R. Benedek ügyvédje úgy véli, nem rajtuk múlt, hogy nem tudták rendezni a vitát.

Bizonyítási eljárással folytatódik az ügy

Az ügy a bizonyítási eljárással folytatódik, amelyben vizsgálják a sajtóban is napvilágot látott hangfelvételt. Az is kiderült, Hadházy Ákos és Sallai R. Benedek vitáját egy biztonsági kamera is rögzítette, a felvételekből pedig fény derülhet arra, hogy valóban történt-e tettlegesség.

hirado.hu - M1